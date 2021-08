Le 6e Triathlon de Pohénégamook prévu le 29 aout

Le Triathlon de Pohénégamook et la Ville de Pohénégamook annoncent la tenue d’un 6e événement le 29 aout. Après l’annulation de l’édition 2020, les organisateurs étaient en attente des consignes de la santé publique afin de planifier cette compétition en 2021.

Sous une formule teintée par les règles de déconfinement, les organisateurs sont heureux d’offrir les disciplines de triathlon Initiation, Sprint et Olympique, individuel ou en équipe, ainsi que les volets Jeunesse de U-5 à U-15. Le Triathlon de Pohénégamook offrira également les disciplines de course à pied de 5 km et de 10 km.

Le nombre de participants sera limité et les épreuves de duathlon et d’aquavélo ne seront cependant pas offertes en 2021. Même si les spectateurs sont interdits près de la zone de transition, le site où se tiendra la compétition depuis 2019 permet à la population de voir les athlètes évoluer lors des trois épreuves du triathlon et de les encourager le long du parcours.

Le Triathlon de Pohénégamook se veut un événement rassembleur, permettant de faire la promotion de l’activité physique et de la santé. À ce titre, les organisateurs sont particulièrement fiers de leur association avec Acti-Famille, la Maison des jeunes Pirana et Le club d’athlétisme Les Vaillants.