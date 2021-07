Un 20e Tournoi du Kid attendu avec beaucoup d’intérêt 

Bien qu'il n'accueillera pas de joueurs établis dans la Ligue nationale de hockey cette année, le 20e Tournoi du Kid Groupe/Grand-Portage de Rivière-du-Loup proposera à nouveau un calibre de jeu fort intéressant cette fin de semaine à Rivière-du-Loup. L’enthousiasme des amateurs est d'ailleurs plus fort que jamais à l’aube de l’événement présenté du 31 juillet au 1er aout. «Les gens se sont vraiment ennuyés du hockey», remarque Kévin Beaulé qui organise l’événement depuis 10 ans avec Olivier St-Pierre et Renaud Malenfant.

À deux jours de la première mise en jeu, les amateurs de hockey sont nombreux à faire part de leur joie de revoir le tournoi être présenté en sol louperivois après une pause d’un an, pandémie oblige. Plusieurs s’informent de la billetterie et veulent s’assurer d’avoir accès aux billets disponibles. L’engouement est réel, peu importe la liste de joueurs qui ont assuré leur présence. «Je n’ai jamais eu autant de demandes que cette année, c’est vraiment spécial», note Kévin Beaulé.

Cette fin de semaine, 31 équipes se disputeront les grands honneurs de trois catégories lors de parties disputées au Stade de la Cité des Jeunes et au Centre Premier Tech, de vendredi à dimanche. Il s’agira d’ailleurs de la première compétition à être organisée au Stade depuis sa réfection complète des derniers mois. Tous les profits seront versés à l’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame.

«Ç’a été une année particulière. Nous avons eu des craintes quant au nombre de spectateurs que l’on pouvait accueillir, puis à la participation ou non des équipes, mais nous avons eu une belle réponse et nous sommes prêts. Ce sont finalement 250 personnes qui pourront venir voir les matchs dans chaque amphithéâtre, tout en respectant différentes mesures sanitaires.»

Seize équipes seront présentes dans la catégorie participation, contre neuf dans l’intermédiaire et six dans la compétition, la plus relevée. Pour cette dernière, Kévin Beaulé souligne que les formations seront principalement composées de jeunes joueurs, dont certains ont été repêchés dans la LNH.

«Les joueurs vedettes ne font pratiquement pas de tournois cet été. Alex Belzile, par exemple, aurait aimé être présent, mais il vient à peine de terminer sa saison professionnelle. On comprend cela et ce n’est que partie remise», explique l’organisateur.

«Ce sera une édition plus jeune, mais avec plusieurs joueurs de talent. On retrouvera quelques joueurs de la LAH et plusieurs de la LHJMQ. Le calibre sera tout de même très bon», complète-t-il.

Les cousins Tristan Pomerleau et Nathan Ouellet de Rivière-du-Loup seront évidemment de la partie. Les amateurs pourront aussi voir à l’œuvre des joueurs comme Justin Robidas, choix de 5e ronde au dernier repêchage de la LNH, ainsi que l’espoir des Maple Leafs de Toronto William Villeneuve. Olivier LeBlanc, un choix des Blue Jackets de Columbus qui a joué quelques matchs dans la LAH la saison dernière, sera également présent.

Les parties commencent à 18 heures, le vendredi 30 juillet, et des matchs sont à l’horaire tout au long de la journée de samedi. Les finales auront lieu dimanche.

En conformité aux règles sanitaires, les amateurs devront se procurer des entrées à 5 $ par jour, donc 15 $ pour tout l’événement, à la billetterie du Centre Premier Tech. C’est un rendez-vous.