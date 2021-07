Simon Dion-Viens sur le podium à l’autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste la fin de semaine dernière dans la série NASCAR Procam Supertruck dans le cadre du programme «spécial vacances» de l’Autodrome Chaudière. Au volant de la camionnette 37 aux couleurs de Castrol Canada, le pilote de Saint-Joseph-de-Kamouraska a terminé sur la deuxième marche du podium après avoir fait preuve de vitesse tout au long de la journée.

Simon Dion-Viens a inscrit le meilleur chrono lors des temps chronométrés de l’après-midi et remporté la victoire lors de la course de qualification. «Durant l’après-midi, j’étais très satisfait des performances de mon bolide. Nous avons démontré une fois de plus que nous pouvons être rapides avec notre camion. Les membres de l’équipe ont encore fait un excellent travail de préparation et je tiens à les remercier», explique le pilote.

«Lors de la course en soirée, la température de la piste avait changé légèrement et j’ai dû composer avec un camion qui présentait un peu plus de sous-virage. J’ai tout de même été capable de me battre par l’extérieur une bonne partie de la course pour conserver ma deuxième position tout en restant en contact avec le vainqueur de l’épreuve, sans toutefois être capable d’aller lui faire la lutte que j’aurais voulu pour la victoire. Nous sommes tout de même vraiment satisfaits de notre week-end et nous continuerons encore une fois de plus à travailler afin d’augmenter la régularité de notre véhicule» poursuit-il.

«J’éprouve beaucoup de plaisir à me battre aux avant-postes avec les autres pilotes de la série. Une bonne rivalité s’installe avec les autres équipes et les batailles que nous nous livrons en piste sont propres et des plus satisfaisantes» conclut Simon Dion-Viens.

À noter que la deuxième course prévue à l’horaire le weekend dernier a été annulée en raison de la météo.

Les prochaines semaines seront d’ailleurs passablement occupées pour l’équipe en vue de préparer son retour dans la série canadienne NASCAR Pinty’s pour le Grand Prix de Trois-Rivières du 13 au 15 août.