Cédric Paquette s’amène à Montréal, Gabriel Dumont retourne avec Tampa Bay

Les joueurs de hockey Cédric Paquette et Gabriel Dumont, tous les deux d’anciens membres des Albatros du Collège Notre-Dame, ont signé de nouveaux contrats professionnels à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, ce mercredi 28 juillet. Le premier s’est entendu avec le Canadien de Montréal, alors que le second est de retour dans le giron du Lightning de Tampa Bay, lui qui a fait partie de l’organisation entre 2016 et 2019.

Gabriel Dumont revient ainsi un peu à la maison. Il a accepté un contrat d’un an, à deux volets, avec une organisation qu'il connait bien. Entre 2016 et 2018, l’attaquant a joué 46 parties dans la LNH avec le Lightning. Il a aussi chaussé les patins dans le cadre de 97 matchs avec le Crunch de Syracuse, le club-école de la Ligue américaine. Il a même été capitaine de l’équipe durant la saison 2018-2019.

Reconnu pour son leadership, Gabriel Dumont a connu de très bons moments offensivement la saison dernière dans l'uniforme du Wild de l'Iowa. Il a prouvé qu'il pouvait encore être un élément important d'une équipe à l'attaque avec une récolte de 12 buts et 31 points en 34 parties.

Originaire de Dégelis, au Témiscouata, Gabriel Dumont a évolué pour les Albatros du Collège Notre-Dame entre 2005 et 2007.

CÉDRIC PAQUETTE

De son côté, Cédric Paquette déménage une fois de plus, mais c’est cette fois pour se rapprocher de la maison. L’attaquant de 27 ans a signé un contrat d’un an avec le Canadien de Montréal. Une entente d’une valeur de 950 000 $, rapporte différents médias.

Il y a un an, le joueur originaire de Gaspé a fait partie de l’équipe championne de la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay, au terme de la saison 2019-2020. Il a ensuite été échangé à Ottawa en décembre dernier, avant d’être transféré à nouveau, cette fois aux Hurricanes de la Caroline.

En 2021, Cédric Paquette a récolté 4 buts et 4 mentions d’aide pour 8 points en 47 matchs. Le robuste attaquant est surtout reconnu pour sa hargne, son ardeur au travail et sa contribution lors de missions défensives.

Rappelons que Paquette a fait partie de l’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame entre 2008 et 2011. En carrière dans le midget AAA (111 parties), l'attaquant a récolté 50 buts et 51 passes pour 101 points. Il s'est surtout démarqué à sa dernière année avec 55 points en 34 matchs.