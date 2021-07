Un samedi de baseball féminin au Témiscouata

Les membres des Braves Boralex 9U atome B féminin de Témiscouata ont vécu une belle journée, le samedi 24 juillet dernier.

Le tout a débuté par un programme double à Cabano contre les Bombardiers de l’Association de baseball de Val-Bélair, de la ville de L'Ancienne-Lorette, ainsi que celle de Shannon. Ce match marquait les premiers pas des Braves Boralex 9U atome B féminin dans la nouvelle Ligue féminine de baseball du Québec.

Cette ligue a vu le jour en juin dernier et plus de 130 équipes féminines de tout le Québec y participent. Les Braves Boralex ont finalement remporté les deux matchs contre les Bombardiers. D’ailleurs, lors de ce programme double, l’arbitre et le marqueur étaient aussi des filles.

Après leur programme double, les filles de l’équipe Braves Boralex ont vécu une autre expérience enrichissante, le samedi, soir alors que les Braves senior ont souligné leur victoire du tournoi de Lévis le 11 juillet dernier en étant présentées à la foule avant le match.

Certaines joueuses du club ont même pu agir à titre de proposée aux bâtons lors de la partie senior. C’est ainsi que s’est complétée cette belle journée qui restera longtemps gravée dans leur mémoire.