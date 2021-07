11 victoires consécutives pour La Fromagerie des Basques

L’équipe de baseball junior BB La Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles connaît de très bons moments dans la Ligue de baseball junior BB de Québec. La formation pistoloise a prolongé à 11 sa série de victoires consécutive, en vainquant les Black Knights de Saint-Georges 8 à 1 et 14 à 13 lors d’un programme double, le 24 juillet.

Lors du premier match, le lanceur Cédrick Martineau-Duguay a grandement aidé les siens en effectuant 8 retraits au bâton et en n'accordant que 3 coups sûrs. Après tout près de 6 manches lancées, il avait toujours un match parfait entre les mains.

À l'attaque, treize coups sûrs ont été frappé par Trois-Pistoles. Olivier Bourassa, Nicolas Thibault, Samuel Sirois et Marc-Antoine Michaud ont contribué à l'effort offensif.

Malgré la belle victoire acquise lors du premier duel, l’histoire de la journée reste sans contredit la remontée exceptionnelle qui a permis aux joueurs de savourer un autre gain lors du deuxième match. Même si elle perdait 0-10, l’équipe n’a jamais abandonné et sa force de caractère a été récompensé. Elle a offert tout un spectacle à ses partisans réunis au Stade Paul-Émile-Dubé.

Au monticule, la victoire a été décernée à Olivier Bourassa qui est venu en relève pour les cinq dernières manches. Au bâton, la formation a travaillé en équipe, alors que Nicolas Thibault, Vincent Morais, Samuel Sirois, Marc-Antoine Michaud, Olivier Bourassa et Maxime Malenfant ont frappé plus d’un coup sûr. Six joueurs ont ajouté des points produits à leur fiche.

Notons que Nicolas Thibault a frappé son 4e circuit de la saison. Pour Vincent Morais, il s'agissait d'une première longue balle dans le junior.

La Fromagerie des Basques est toujours invaincue à domicile cette saison. L'équipe est aussi assurée de terminer parmi les deux meilleures équipes au classement, au terme de la saison.

Mardi, elle tentera de poursuivre sur sa lancée en accueillant les Industries Desjardins de Saint-Pascal.