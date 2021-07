Un 100m sous les 11 secondes pour Mathis Dumont 

Le coureur Mathis Dumont, originaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, continue son impressionnante progression à la course du 100m en athlétisme. L’athlète, membre du Club Filoup, a réalisé deux temps sous les 11 secondes cette fin de semaine lors d’une rencontre ouverte organisée par le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le jeune homme, qui avait fait tourner bien des têtes en remportant l’or au 100m grâce à un temps de 11,07 secondes, à Sherbrooke il y a deux semaines à peine, a fait encore mieux cette fois à Québec. Il a d’abord réalisé un record personnel en qualification avec un temps de 10,92 secondes ce qui allait donner le ton à la journée. En finale, il est monté sur la 3e marche du podium grâce à un chrono de 10,89 secondes.

Selon son entraineur, Marcel Gagnon, cette performance consolide la première place de Mathis Dumont au niveau québécois et elle devrait le placer au 2e rang du classement canadien. Cette course lui a aussi permis de réaliser son standard Relève A et relègue à l’oubliette le record de Nathan Soucy de 10,97 secondes réalisé lors des jeux du Québec en 2018.

AUTRES PERFORMANCES

Seize athlètes du Club Filoup, dont treize sont membres du Sport-études athlétisme de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, étaient présents à l’événement organisé à l’Université Laval. Lors de cette journée, cinq médailles (1 d’or, 2 en argent, 2 de bronze), 11 standards en sport-études, deux records du Club et un standard Relève A ont été acquis.

Au 1500m, Benjamin Ouellet (T-12) de Saint-Pascal a aussi réalisé sa meilleure performance personnelle en arrêtant le chrono en 4 :38.18. Il a du même coup battu le record du club qui était de 4 :40.03. Ce temps lui permet de consolider sa 27e place au niveau mondial dans cette discipline.

De son côté, Léane Ouellet, benjamine (U14), a réussi son standard Sport-études au javelot en prenant le premier rang de sa catégorie avec un jet de 21m31. Chez les garçons, Louka Pelletier (U12) a remporté l’épreuve avec un lancer de 16m84, tandis que Léo Michaud (U14) a terminé 2e avec un jet de 14m02.

Enfin, le juvénile Vincent Brodeur (U18) a remporté l’argent avec un lancer de 43m82, établissant lui aussi un record personnel.