Énorme succès pour le Triathlon du Mont-Saint-Mathieu 

La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux a été l'hôte de son premier triathlon, cette fin semaine, dans Les Basques. L'événement, qui a rassemblé 349 athlètes, a connu un très gros succès malgré un temps plutôt maussade et pluvieux sur l'heure du midi. Les amateurs se réjouiront d'ailleurs d'un retour à l'été 2022, alors que l'aventure ne fait que commencer.

Sur les réseaux sociaux, les organisateurs Carl Charron et Patrick Dumont ont rapidement remercié les participants pour leur présente et leur confiance. «Malgré la météo qui n'était pas très clémente, vous vous êtes dépassés et avez gardé le sourire. C'est grâce à vous si ce triathlon fut un succès [...] Soyez fiers de vous et on se dit à l'an prochain!», ont-ils écrit.

Côté résultats, le triathlon olympique a été l'affaire de Nicolas Masse-Savard, un athlète originaire de Gatineau. Le spécialiste en eau libre a complété le parcours de 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course en moins de 2 heures et 10 minutes.

Du côté du triathlon sprint, c'est le président d'honneur, Pierre Lavoie, qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée. De retour à la compétition cette fin de semaine, l'homme a rappelé pourquoi il était un athlète accompli, avant d'être l'instigateur bien connu du Grand défi qui porte son nom.

Sur le plan local, plusieurs athlètes de la région ont profité de cet événement pour réaliser d'excellents résultats, preuve qu'ils n'ont pas perdu la forme malgré les derniers mois plus difficiles pour l'entrainement. Le Louperivois Elliot Bérubé, qui a déjà participé au Championnat mondial de cross-triathlon à Hawaï, est monté sur la troisième marche du podium au triathlon olympique, à moins d'une minute du vainqueur.

Chez les femmes, Ann-Sophie Czech a aussi parcouru le parcours du triathlon olympique à vive allure. La porte-couleurs des Carabins de l'Université de Montréal en natation a terminé en deuxième position avec un temps de 2 heures et 31 minutes. Annabelle Dumais de Rivière-du-Loup a également terminé dans le Top 10.

Davantage de détails suivront....