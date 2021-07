Victoire pour les Braves Batitech et défaite pour le Bérubé GM

Par une superbe journée ensoleillée et une soirée tout aussi exceptionnelle, deux équipes de la région jouaient dans la Ligue de baseball Puribec, ce 24 juillet. Voici le résumé de matchs disputés entre Montmagny et Témiscouata, puis Trois-Pistoles et Rimouski.

Montmagny vs Témiscouata

Dany Paradis-Giroux a, une fois de plus, démontré tout son talent dans une victoire convaincante de 12 à 1 à domicile des Braves Batitceh du Témiscouata face aux Toitures Pro Lemieux / Promutuel de Montmagny.

Les locaux ont inscrit deux points à la 2e manche sur un simple de François Lebel et quatre points en 3e manche grâce, notamment, au double de Félix Castonguay donnant ainsi un cousin de 6-0 à leur as lanceur.

Le reste de la rencontre a été l'affaire de Paradis-Giroux. Ce dernier n'a pas accordé de point retirant neuf frappeurs sur des prises en six manches de travail pour mériter sa troisième victoire de la saison contre aucune défaite.

Pour les visiteurs, c'est Jason Blais qui a amorcé la rencontre accordant six points en deux manches. Antoine D'Amours est venu compléter la rencontre au monticule pour les Braves Batitech.



Lanceur gagnant: Dany Paradis-Giroux (6 manches lancées)

Lanceur perdant: Jason Blais (2 manches lancées)



Au bâton:

Pour Montmagny: Marc-Antoine Têtu 2 en 3

Raphaël Veilleux 2 en 4 et 1 PP



Pour Témiscouata: Étienne Bergeron 2 en 3 et 4 PP

Samuel Pearson 2 en 3 et 3 P



Trois-Pistoles vs Rimouski

Tirant de l'arrière 1-4 devant ses partisans, l'attaque du Shaker de Rimouski a explosé pour un total de huit points en fin de 3e et de 4e manche procurant la première victoire en carrière dans la Ligue Puribec à la recrue Gabriel Cyr au compte de 12 à 8 sur le Bérubé GM de Trois-Pistoles.



Méthodiques, les visiteurs avaient construit quatre points dans les trois premières manches grâce à des buts sur balles, des simples et des vols de buts, notamment de Stéphane Pouliot et Simon Rousseau.

Mais les locaux ont donné la réplique en fin de 3e manche, menés par Kévin Roy qui a frappé un double. Par la suite, les deux équipes se sont échangé les devants alors que Trois-Pistoles, sur des doubles de Dave Voyer et Stéphane Pouliot, s'est redonné une avance de 6-5 après 3 manches et demi. Toutefois, ce sont des coups sûrs de Pier-Luc Ouellet et Alexis Roy qui sont venus faire la différence à la manche suivante.

Le Bérubé GM a bien tenté de revenir de l'arrière, mais Gabriel Cyr a frappé un simple de deux points en 6e manche. Au monticule, le partant Gabriel Cyr a récolté sa première victoire en carrière dans le baseball senior tandis que Stéphane Pouliot qui n'a lancé que trois manches et un tiers a vu le revers être ajouté à sa fiche.



Lanceur gagnant: Gabriel Cyr (4 manches lancées)

Lanceur perdant: Stéphane Pouliot (3 manches et 1/3 lancées)



Au bâton:

Pour Trois-Pistoles: Stéphane Pouliot 3 en 3, dont un double et 3 P

Simon Rousseau 2 en 2 et 2 PP



Pour Rimouski: Alexis Roy 3 en 3, dont deux doubles et 3 PP

Kévin Roy 2 en 3, dont un double et 2 PP



Les prochaines parties se dérouleront ce 25 juillet. Trois-Pistoles affrontera Grand-Sault vers 14 h tandis que Témiscouata se mesurera à Montmagny vers 19 h.