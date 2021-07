Ligue senior Puribec: Défaite de Rivière-du-Loup face à Montmagny

Dans une fin de match spectaculaire dans la Ligue senior Puribec, les Toitures Pro Lemieux / Promutuel de Montmagny ont remporté une autre victoire à leur dernier tour au bâton l'emportant à la maison 6 à 5 contre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup.

C'est grâce à un coup sûr de Jonathan Landry combiné à un bond capricieux que le voltigeur n'a pu maîtriser que les locaux ont volé la victoire.

Le CIEL-FM se dirigeait vers un gain en fin de 7e manche, avec deux retraits, Raphaël Veilleux a frappé un simple et il est venu marquer peu de temps après sur un autre simple de Jérémy Gonthier pour créer l'égalité. Les visiteurs avaient fait le même coup en début de 7e manche.

Alors que tous les spectateurs s'apprêtaient à célébrer la victoire, Olivier Dionne a frappé un coup de circuit de deux points pour donner les devants à son équipe, mais c'était sans compter sur la force de caractère des joueurs de Montmagny.

Après avoir accordé un point en 1ère manche, le CIEL-FM a été en contrôle une bonne partie du match marquant deux fois en 2e manche et une fois à la 3e reprise, notamment grâce à un double de deux points de Jeff Richard pour prendre les devants 3-1.

Toutefois, en 6e manche, Marc-Antoine Perron-Rousseau a soulevé le stade avec une claque de trois points loin derrière la clôture du champ centre donnant l'avance aux siens. Au monticule, Yannick Desbiens a oeuvré toute la rencontre et mérité la victoire.

Malgré une bonne performance, Jimmy Durette a subi le revers.



Lancer gagnant: Yannick Desbiens (7 manches lancées)

Lanceur perdant: Jimmy Durette (6 manches et 2/3 lancées)



Au bâton

Pour Rivière-du-Loup : Jeff Richard 2 en 3 et 2 P

Olivier Dionne 1 en 3, 1 CC et 2 PP



Pour Montmagny: Marc-Antoine Perron-Rousseau 3 en 3, 1 CC et 4 PP

Jérémy Gonthier 2 en 3, 3 P et 1 PP



Les prochaines parties se dérouleront ce samedi 24 juillet. Dès 19h 30, Montmagny affrontera Témiscouata et Trois-Pistoles se mesurera à Rimouski.