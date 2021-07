345 athlètes réunis pour le triathlon Mont-Saint-Mathieu

La toute première édition du triathlon Saint-Mathieu-de-Rioux se tiendra ce dimanche 25 juillet. L’événement rassemblera 345 athlètes d’un peu partout au Québec.

L’organisation, qui attache les derniers détails assurant le bon déroulement cet événement sportif d’envergure, accueillera ainsi un nombre de participants plus important que ce qu’ils avaient souhaité en 2019 lors de la présentation du projet. Force est de constater que les sportifs québécois ont hâte de reprendre la compétition et surtout de découvrir un nouveau le nouveau site prometteur de Saint-Mathieu-de-Rioux.

La participation du triathlète Pierre Lavoie, président d’honneur de l’événement, a également offert une belle visibilité (et une belle crédibilité) à ce premier rendez-vous. «Il nous a donné un sérieux coup de main avec sa présence pour nous permettre d’avoir autant de participants», a souligné Patrick Dumont, directeur de course, lors d’une réunion d’avant-course destinée aux athlètes, jeudi soir.

Le triathlon Mont-Saint-Mathieu est né de l’initiative de Patrick Dumont et Carl Charron, deux triathlètes qui rêvaient d’organiser un événement de cette importance dans ce secteur des Basques. L’organisation, ponctuée d’une pandémie, a été tout un défi, mais ils estiment que les athlètes auront une compétition à la hauteur des attentes. «Tout se déroule super bien», a confirmé M. Dumont.

Saint-Mathieu-de-Rioux possède plusieurs attributs qui feront la joie des triathlètes en voyage d’un peu partout au Québec et d’ailleurs. Le lac et la plage d’une qualité remarquable, d’abord, puis les parcours de course et de vélo sécuritaires et d’une beauté sans pareil.

À quelques jours du coup d’envoi de l’événement, la Municipalité de Saint-Mathieu continue de donner un coup de main aux organisateurs à plusieurs niveaux. Des travaux de pavage et des réparations de route de dernière minute ont même été complétés dans l’est de la municipalité, afin d’assurer la sécurité des participants, le 22 juillet.

«C’est un événement qu’on apprécie déjà beaucoup, a partagé le maire, Roger Martin. On espère que ce soit une réussite et qu’il y ait une autre édition dès l’été prochain.»

Le triathlon Mont-Saint-Mathieu propose cinq épreuves aux participants. Ces derniers pouvaient s’inscrire à des triathlons Initiation/U13/U15, Sprint ou Olympique, ainsi qu’à des duathlons Sprint ou Olympique. L’événement est sanctionné par Triathlon Québec.