Une 9e victoire consécutive pour La Fromagerie des Basques

L’équipe de baseball junior BB La Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles connaît de très bons moments dans la Ligue de baseball junior BB de Québec. La formation pistoloise a récolté une 9e victoire consécutive, en vainquant les Industries Desjardins de Saint-Pascal par la marque de 8 à 0, mardi soir, à domicile.

Au monticule, le lanceur François Michaud a très bien fait en 5 manches de travail, n'accordant qu’un coup sûr. Raphaël Dumais et Antoine Boucher, avec une manche chacun, n'ont ensuite rien accordé en relève. À l’attaque, soulignons la contribution de Samuel Sirois avec deux coups sûrs et trois points produits, ainsi que celle de Marc-Antoine Michaud avec deux coups sûrs et un point produit.

Samedi, en visite à Saint-Apolinaire pour y disputer un programme double contre les Toros de Lotbiniaire, Trois-Pistoles a également récolté deux victoires de 18 à 4 (en cinq manches) et 10 à 5. Lors du premier duel, Marc-Antoine Michaud, Nicolas Thibault et Tommy Gendron ont frappé la longue balle.

Au cours des quatre derniers matchs, La Fromagerie des Basques a compté 46 points, tout en limitant ses adversaires à seulement 9. À six reprises, depuis le 7 juillet, l’équipe a produit plus de 10 points en un seul match. La Fromagerie des Basques est également toujours invaincue à domicile cette saison.

Notons que Marc-Antoine Michaud possède une moyenne au bâton de .523 en quatorze matchs. Au cours de ses 44 apparitions devant les lanceurs adverses, il a réussi 23 coups sûrs, dont 18 simples. Il compte aussi 20 points comptés et 8 points produits.

La Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles solidifie actuellement sa place au premier rang du classement général avec une fiche de 13 victoires et 3 revers. Ses plus proches adversaires ont des matchs en main, mais ils devraient être parfaits pour les rattraper au sommet.

Les prochaines parties de Trois-Pistoles auront lieu ce samedi, au Stade Paul-Émile-Dubé, contre les Black Knights de Saint-Georges.