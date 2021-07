Big Wolf’s Backyard Ultra : la chaleur n’est pas venue à bout de tous les coureurs

Treize heures et 86,7 kilomètres après le début du Big Wolf’s Backyard Ultra se déroulant sur le bord du fleuve entre Cacouna et L’Isle-Verte, 53 participants couraient toujours, ce 17 juillet vers 21 h. La course, qui risque de durer jusqu’à lundi se poursuit encore aujourd’hui, sous un soleil s’annonçant plus chaud que la veille.

L’instigateur de l’évènement, Yvan L’Heureux a confié que la plus grande difficulté de ce samedi a été la chaleur ressentie en après-midi. «La chaleur a été super intense. De nombreuses personnes se sont fait prendre et ont eu des insolations, des coups de soleil. Ça en a secoué quelques-uns, malgré le vent qui donnait l’impression que la température était tolérable».

Au moment de l’entrevue accordée à Info Dimanche, les Loups restants allaient bien. Selon M. L’Heureux, les coureurs qui ont réussi à vaincre la vague de chaud vers les six à sept heures de course ont pu, par la suite, profiter d’un climat plus clément, baissant ainsi leur température corporelle.

Plus de la moitié des 90 participants étaient toujours en lice, ce 17 juillet, dont plusieurs personnes de la région. D’après le co organisateur, les gens de Rivière-du-Loup se démarquent jusqu’à maintenant. Il est sûr que certains d’entre eux dépasseront les 20 heures. Ces derniers tenteront d’être l’unique Loup debout à la fin pour remporter un billet d’or qui leur garantira une place au Big’s Backyard au Tennessee.

L’Heureux estime que la course durera entre 40 et 50 heures au total puisque de grands noms figurent dans la liste des coureurs. Rappelons qu’en plus de participants et gagnants de championnats mondiaux de Iron Man, la gagnante en titre du championnat canadien de 2020 en Backyard Ultra, Stéphanie Simpson, qui avait alors accompli 43 tours et 288,3 km, course présentement au le Big Wolf’s. En plus, c’est leur dernière chance d’accéder aussi facilement à l'épreuve d’endurance au Tennessee, car le système de billet évoluera dès l’an prochain.

Pour suivre tous les développements de la course ainsi que les résultats, il est possible de se rendre sur la page Facebook du Big Wolf's Backyard et sur leur site internet : http://bigwolfsbackyard.com/fr/accueil/.