Victoire suivie d’une défaite pour les Braves Batitech de Témiscouata

Le 15 juillet, les Braves Batitech ont gagné 12 à 7 face au CIEL-FM de Rivière-du Loup. Cependant le lendemain, 16 juillet, l’équipe du Témiscouata a échappé d’un seul point la victoire face au Shaker de Rimouski, match qui s'est terminé 6 à 5.

Braves VS CIEL-FM

Les Braves Batitech de Témiscouata ont rapidement pris les devants 6-0 après trois manches de jeu pour finalement l'emporter 12 à 7 contre le CIEL-FM devant une foule de près de 200 personnes à Rivière-du-Loup.

Dès la 1ère manche, le voltigeur Étienne Bergeron a permis à son équipe de s'inscrire au pointage avec un double d'un point.

À la 3e reprise, les visiteurs ont marqué cinq fois sur des simples productifs de Patrick Ouellet, Michaël Morin et Samuel Pearson. Alors que les nombreux spectateurs pensaient le match hors de portée pour le CIEL-FM, les locaux ont répliqué avec quatre points sur des simples de Félix-Antoine Laplante et Frédéric Tardif.

Les Braves Batitech ont toutefois inscrit trois points en 5e et 6e manche et la partie était perdue pour Rivière-du-Loup. Au monticule, le lanceur Dany Paradis-Giroux n'avait pas le contrôle des beaux jours accordant 12 coups sûrs. Il a pu sauver les meubles avec une performance de 12 retraits sur des prises.

Sur une séquence de cinq matchs en sept jours, le CIEL-FM a donné un premier départ en carrière au jeune Frédéric Tardif qui a subi le revers.



Lanceur gagnant: Dany Paradis-Giroux

Lanceur perdant: Frédéric Tardif

Au bâton:

Pour Témiscouata: Samuel Pearson 4 en 5 et 2 PP

Étienne Bergeron 2 en 4 et 3 PP

Félix Castonguay 2 en 3



Pour Rivière-du-Loup: Jeff Richard 3 en 4 et 1PP

Raphaël Bérubé 2 en 4

Jean-Christophe Anctil 2 en 4

Braves VS Shaker

Alors que Les Braves Batitech de Témiscouata menaient le match à la moitié de la partie, le Shaker de Rimouski est revenu de l’arrière et a volé la victoire 6-5, par seulement un point de différence.

Au début de la 5e manche, l’équipe de Rimouski menait 3-1, mais trois erreurs ont permis aux visiteurs de prendre les devants 5-3.

Pour gagner leur premier match de la saison, le Shaker a fait deux points en fin de 7e manche, créant l’égalité grâce à une feinte irrégulière et sur un simple de Mathieu Gobeil. Un dernier point leur a permis, en fin de 8e, d’accéder à la victoire grâce à un double d’Alexis Roy.

Mathieu Gobeil a lancé les sept premières manches pour le Shaker (un point mérité) avant d’être relevé par Kevin Roy qui a lancé la 8e pour enregistrer la victoire. Félix Castonguay, le 4e lanceur utilisé par les Braves, a encaissé le revers.

Un match sera disputé entre Grand-Sault et Trois-Pistoles dès 19 h 30, ce 17 juillet.