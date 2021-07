Important tournoi et festival de baseball 9U au Témiscouata du 16 au 18 juillet

Du vendredi 16 au dimanche 18 juillet prochain se tiendra l’Événement régional Les Restaurants Dubillard McDonald's 9U atome (tournoi A et festival B) au Témiscouata. C’est la 2e année de suite que Les Restaurants Dubillard McDonald's et l’Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT) collaborent pour tenir un tournoi de baseball pour les jeunes.



C’est ainsi 24 matchs qui auront lieu sur les terrains de baseball de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano et à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Lors de cet Événement régional Les Restaurants Dubillard McDonald's 9U, 18 équipes et plus de 150 jeunes de 9 ans et moins fouleront les terrains témiscouatains.



Dans la catégorie 9U atome A, 5 équipes du Bas-St-Laurent (La Pocatière, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Trois-Pistoles et Rimouski) se disputeront les grands honneurs du tournoi. En ronde préliminaire, les 5 formations s’affronteront toutes entre elles. Puis, les 2 meilleures équipes au classement général de la ronde préliminaire se disputeront la victoire en grande finale le dimanche 18 juillet à 13h à Cabano. L’équipe locale, les Braves Côté Ouellet Thivierge du Témiscouata 9U A, jouera son 1er match du tournoi lors du 1er match à l’affiche dans l’Évènement soit le vendredi 16 juillet à 9h30 à Cabano.



Puis, dans la catégorie 9U atome B, il y aura un festival où les équipes présentes joueront 2 matchs le samedi 17 juillet ou le dimanche 18 juillet si elles proviennent de l’extérieur du Témiscouata. Les organisations de baseball mineur de La Pocatière, St-Pascal, Rivière-du-Loup, St-Antonin, Témiscouata, Rimouski et Vallée seront présentes au festival 9U B. Dans cette catégorie, l’ABMT compte 3 équipes. Le premier match de chaque équipe aura lieu le samedi 17 juillet à 8h30 à Cabano (équipe Francis Dumont), le samedi 17 juillet à 18h30 à Cabano (équipe féminine) et le dimanche 18 juillet à 9h à Cabano (équipe Pierre-Luc Turcotte).



L’admission est gratuite pour les spectateurs et un service de cantine sera disponible au terrain de baseball de Cabano. De plus, grâce à la générosité des Restaurants Dubillard McDonald's, des bannières seront remises à l’équipe championne et à l’équipe finaliste dans le 9U atome A et les performances d’un jeune dans chaque club seront soulignées après chaque rencontre, et ce, autant dans le 9U A que le 9U B.