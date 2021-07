Ton Défi Vélo Plein Air : une diversité de participants, un même objectif atteint

Depuis le 3 juillet, des cyclistes de tous âges et de tous niveaux, provenant de partout dans l’Est-du-Québec et même d’ailleurs, ont participé à l’activité Ton Défi Vélo Plein Air organisée au bénéfice de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19, chaque participant était libre de choisir le trajet et la durée du défi, de même que la date de sa tenue.



Au total, 135 cyclistes ont répondu à l’appel lancé par le président d’honneur de l’événement, Charles Collin, de Les Structures GB ltée. Ce mouvement de solidarité a permis d’amasser jusqu’à maintenant le somme de 103 613 $ qui sera entièrement versée à l’Association afin d’offrir aux personnes atteintes de cancer et leurs proches, partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, des services qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement.



«La cause est très importante pour moi et je suis heureux de constater qu’elle l’est aussi pour les 135 personnes qui se sont inscrites à Ton Défi Vélo Plein Air et leurs généreux donateurs. J’ai été impressionné par la diversité et l’originalité des défis qui ont été accomplis ainsi que par la participation de toutes les catégories d’âge… ou presque! Je tiens à remercier tous les participants, donateurs, bénévoles et partenaires qui, dans un contexte de pandémie, ont démontré une fois de plus que la solidarité triomphe de tout! Grâce à votre implication, nous permettons à l’Association de poursuivre son aide envers les personnes touchées par le cancer dans l’Est-du-Québec. Chapeau pour votre bon travail!», s’exclame Charles Collin.



DES PERSONNALITÉS RECONNUES

Le prix Persévérance offert par la Fondation Jack Herbert a été attribué à Danielle et Claude Gonthier, les parents de Marie-Hélène Gonthier, cette jeune femme inspirante décédée en décembre dernier d’un cancer et à qui le Défi Vélo Plein Air était cette année dédié. Le prix Jean-François-Dorval a été décerné à Nadine Cyr, qui s’est illustrée par sa détermination, son altruisme et sa bonne humeur. Enfin, la famille Collin s’est vue remettre le prix Charles-Albert pour sa contribution à l’organisation de l’événement et son leadership envers la cause.