Victoire des Riverains Moustique AA à Québec 

Une équipe de la région a remporté les grands honneurs du tournoi Noroit de Québec, dimanche après-midi. Après une défaite à son premier match, la jeune formation des Riverains Moustique AA du Bas-Saint-Laurent s’est retroussé les manches pour atteindre la finale, puis la remporter contre les Carnavals de Québec au compte de 4 à 1.

Composée de joueurs de 11 ans et moins du Bas-Saint-Laurent, l’équipe ne s’est ainsi pas laissé abattre une défaite crève-coeur en levée de rideau. Elle a plutôt levé son jeu d’un cran pour enchainer quatre victoires consécutives afin de mettre la main sur le trophée convoité.

Le travail d’équipe a été essentiel au succès des Riverains, mais soulignons tout de même le travail du lanceur Yoan St-Laurent, qui a été élu joueur du match, en n’accordant qu’un coup sûr sur 50 lancés. En relève, Vincent Rochefort a aussi été très bon, alors qu’au bâton, Samuel Banville a frappé un coup de circuit qui a donné le ton au match à sa première présence. «Nos jeunes ont tout donné pendant ce tournoi», a partagé Jonathan Rochefort, l’un des entraineurs.

La formation des Riverains est composée de Yoan St-Laurent, Vincent Rochefort, Charles-Etienne Dionne, Alexis Bernier, Gabriel Boucher, Maxime Banville, Samuel Banville, Charles St-Pierre, Adrien Francoeur, Zackael Dube, Frederic Gagnon, Leo Belanger et Malik Lavoie. Les joueurs proviennent de partout au Bas-Saint-Laurent, de Matane à La Pocatière et ils étaient entrainés par Jonathan Rochefort, David Dubé, Annie Lavoie et Alexandre Lavoie.