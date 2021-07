Belle victoire pour le CIEL-FM de Rivière-du-Loup

Après une fulgurante remontée, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a battu les Cataractes de Grand-Sault 15 à 7 lors du match disputé le 10 juillet en soirée dans la Ligue senior Puribec. Une victoire qui fait du bien, suite à la défaite de la veille.

Dans une rencontre marquée de 23 coups sûrs, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a transformé un retard de 6 à 2 en une victoire de 15 à 7 sur les Cataractes de Grand-Sault qui disputaient leur deuxième match d'un programme double. À la 4e manche, Rico Proulx a vidé les sentiers à l'aide d'un double pour propulser son équipe en avance.

La réplique est venue très rapidement alors que les locaux ont fait un tour complet du rôle des frappeurs à leur retour au bâton inscrivant neuf points au tableau. Jacob Thériault, Raphaël Bérubé et Jimmy Durette ont notamment frappé des coups sûrs consécutifs pour ramener leur équipe dans la rencontre. À ce moment, c'était la deuxième fois que le CIEL-FM prenait les devants puisqu'en 2e manche Philippe-Antoine Gagnon a claqué un coup de canon dans la gauche pour son premier circuit de la saison donnant l'avance aux siens.

Au monticule pour Rivière-du-Loup, Joey Toupin en était à son premier départ en carrière dans la Ligue Puribec. Mis à part une mauvaise manche, il a démontré de belles choses, lui qui n'avait pas encore lancé cette saison. Pour Grand-Sault, le gaucher François Fortier a subi la défaite.



Lanceur gagnant: Joey Toupin

Lanceur perdant: François Fortier



Au bâton

Pour Rivière-du-Loup : Jimmy Durette 3 en 5 et 4 PP

Raphaël Bérubé 2 en 3 et 2 PP

Jacob Thériault 3 en 5, 3P et 1 PP

Pour Grand-Sault: Rico Proulx 3 en 4 et 4 PP

Mathieu Moreau 2 en 4 et 1P



Ce 11 juillet, dès 19 h, Trois-Pistoles affrontera Témiscouata.