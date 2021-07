Baseball senior: Victoire pour Trois-Pistoles, défaite pour Rivière-du-Loup

Deux matchs étaient à l'affiche, le vendredi 9 juillet en soirée, dans la Ligue Puribec. Le Bérubé GM de Trois-Pistoles a vaincu le Shaker de Rimouski tandis que le CIEL-FM de Rivière-du-Loup s’est incliné devant les Escaladeurs de La Pocatière.

Trois-Pistoles vs Rimouski

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles a effacé un retard de deux points grâce une poussée de cinq points en 4e manche et de six points en 5e manche en route vers une victoire convaincante de 13 à 3 contre le Shaker à Rimouski. Les locaux avaient pourtant bien entrepris la rencontre en mettant plusieurs coureurs sur les sentiers, mais seulement deux joueurs ont pu croiser le marbre.

En contrepartie, les visiteurs ont été très opportunistes misant sur une succession de simples, le tout jumelé aux erreurs du Shaker et la partie était dans la poche pour le Bérubé GM. Le puissant frappeur Stéphane Pouliot a complété cette poussée à la 5e manche avec un simple de deux points. Au monticule pour l’équipe des Basques, Dave Voyer a su sortir le gros retrait quand la situation le commandait pour mériter la victoire.

Après un bon départ, le partant du Shaker, Maxime Gauthier a été emporté par la tempête enregistrant la défaite.

Lanceur gagnant : Dave Voyer (4 manches lancées)

Lanceur perdant : Maxime Gauthier (3 manches et 1/3 lancées)

Au bâton :

Pour Trois-Pistoles: Stéphane Pouliot 4 en 5 et 2 PP

Thomas Morin 2 en 5 et 2P

Ludovic Saucier 2 en 5 et 1PP

Pour Rimouski : Kévin Roy 2 en 4, dont un double

Alexis Roy 2 en 4 et 1 P

Frédéric Morin 2 en 4

La Pocatière vs Rivière-du-Loup

Le vétéran Philippe Langlois a connu une de ses meilleures performances en carrière avec deux doubles et six points produits pour mener les Escaladeurs de La Pocatière vers une victoire de 8 à 3 face au CIEL-FM à Rivière-du-Loup.

Dès la 1ère manche, le partant des locaux Philippe-Antoine Gagnon s’est mis dans le pétrin et Langlois en a profité pour donner une avance de 3-0 aux siens. Les locaux ont donné la réplique en fin de 1ère manche, notamment sur un puissant double du nouveau venu Joey Toupin.

Les Escaladeurs ont donné le coup de grâce à la 4e manche avec une autre poussée de trois points. Martin Bossé était le lanceur partant pour La Pocatière. Le droitier a bien manœuvré pour remporter sa première victoire de la saison.

Lanceur gagnant : Martin Bossé (5 manches lancées)

Lanceur perdant : Philippe-Antoine Gagnon (4 manches et 1/3 lancées)

Au bâton :

Pour La Pocatière : Philippe Langlois 3 en 4, dont 2 doubles et 6 PP

Yannick Pelletier 2 en 4, dont 1 double et 2 P

Pour Rivière-du-Loup : Joey Toupin 2 en 2 et 2 P

Jacob Thériault 2 en 4 et 1 P

Les prochaines parties se disputeront le samedi 10 juillet. Grand-Sault jouera une première partie contre Montmagny dès 14h et, par la suite, affrontera Rivière-du-Loup dès 19 h 30.