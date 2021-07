Les Braves Batitech trouvent encore une façon de gagner

Un double de Michaël Morin et un ballon sacrifice de Félix Castonguay en 6e manche ont mené les Braves Batitech du Témiscouata vers une victoire de 4 à 3 face aux Escaladeurs à La Pocatière, mercredi soir au Kamouraska.

Tous les espoirs étaient pourtant permis pour les locaux qui ont pris les devants 3-2 en fin de 5e manche sur double de Maxime Savoie qui est finalement venu marquer sur le coup sûr de Martin Bossé. D’ailleurs, les Escaladeurs avaient aussi pris une avance de 2-0 dès la première manche, mais tout au long de la rencontre les Braves Batitech ont réussi à revenir grâce à des coups sûrs opportuns.

Au monticule, le jeune Maxime Hudon a mérité la victoire avec cinq manches de travail, bien épaulé par Félix Castonguay qui est venu fermer les livres. Pour La Pocatière, le vétéran Jeff Soucy en était à un premier départ.

Lanceur gagnant : Maxime Hudon (5 manches lancées)

Lanceur perdant : Antoine Bernier (4 manches 1/3 lancées)

Partie sauvegardée : Félix Castonguay (2 manches lancées)

Prochaines parties

Jeudi 8 juillet : Montmagny vs Trois-Pistoles à 20 h 30

Vendredi 9 juillet : Trois-Pistoles vs Rimouski à 20 h; La Pocatière vs Rivière-du-Loup à 20 h