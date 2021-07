Tournoi provincial de baseball mineur à Rivière-du-Loup

La ville de Rivière-du-Loup sera l’hôte d’un tournoi provincial de baseball mineur les 9, 10 et 11 juillet prochains. Lors de cet événement, des équipes de catégories Moustique et Bantam auront la chance de s’affronter sur deux terrains de la ville soit le terrain municipal de baseball de Rivière-du-Loup, situé à côté du Maxi et le terrain de baseball de Saint-Ludger.

En effet, 4 équipes Moustique B, 8 équipes Moustique A et 4 équipes Bantam B, dont près de la moitié viennent de l’extérieur de la région, viendront rivaliser afin de repartir avec les honneurs. L’évènement est rendu possible grâce à la participation de nombreux partenaires et commanditaires.