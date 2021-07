Les Braves Batitech l'emportent en 8 manches 

Un but sur balle à Patrick Ouellet alors que les buts étaient tous occupés a permis aux Braves Batitech du Témiscouata de l'emporter 3 à 2, en 8e manche, sur le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, ce mardi 6 juillet.

Les locaux ont rapidement pris les devants lorsque Dany Paradis-Giroux a frappé la longue balle à la manche initiale. Une claque de deux points qui donnait l'avance aux siens 2-0.

Les visiteurs ont répliqué dès leur tour au bâton grâce à des coups sûrs de Frédéric Tardif et Luca Morin pour créer l'égalité 2-2. L'impasse est demeurée jusqu'en fin de match alors que les passes gratuites du releveur Vincent Tardif ont fait la différence.

À l’exception d’une manche plus difficile, les partants Patrick Ouellet pour les Braves Batitech et Félix-Alexandre Trudel pour le CIEL-FM ont bien fait. Même chose pour les releveurs Michaël Morin et Vincent Tardif qui n’ont pratiquement pas donné de coup sûr.

Lanceur gagnant : Michaël Morin (3 manches lancées)

Lanceur perdant : Vincent Tardif (3 manches 1/3 lancées)

Au bâton, pour Rivière-du-Loup, Luca Morin a réussi son premier coup sûr en carrière. Dany Paradis-Giroux a été le meilleur pour le Témiscouata avec 2 coups sûrs en 3 présences, 1 circuit et 2 points produits.