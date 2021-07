Baseball senior : Témiscouata l’emporte sur Trois-Pistoles

Les Braves Batitech de Témiscouata ont bien amorcé la rencontre en inscrivant des points à leurs trois premières manches, ce qui a porté fruit. L’équipe est allée chercher une victoire sur la route de 4-2 face au Bérubé GM de Trois-Pistoles.

Le premier frappeur du match Maxime Dugas a donné le ton avec un double et un retrait plus tard, il marquait sur le simple de Dany Paradis-Giroux.

Tirant de l'arrière 0-2, les locaux ont tout de même ramené tout le monde à la case départ en fin de 2e manche grâce, notamment, au double d'Élie Belzile.

Mais à la 3e reprise, Samuel Pearson redonnait les devants de belle façon à son équipe, et ce, à l'aide d'un retentissant coup de circuit. Le point d'assurance des Braves Batitech est survenu en 5e manche sur un double de Félix Castonguay.

Lanceur gagnant : Félix Castonguay (5 manches lancées)

Lanceur perdant : Dave Voyer (5 manches et 1/3)

Partie sauvegardée : Maxime Hudon (2 manches lancées)

Au bâton :

Pour Témiscouata : Félix Castonguay 2 en 3, 1 double et 1 PP

Dany Paradis-Giroux 1 en 3, 1 p et 1 PP

Pour Trois-Pistoles: Élie Belzile 2 en 3, 2 doubles et 1 PP

Thomas Morin 2 en 3 et 1 P

Les prochaines parties disputées se dérouleront ce dimanche 4 juillet. La Pocatière affrontera Grand-Sault dès 13h30 à Témiscouata-sur-le-Lac, Rimouski fera face à Trois-Pistoles dès 19h et La Pocatière jouera un deuxième match, mais contre Témiscouata dès 19h.