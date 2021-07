Une nouvelle ligue de hockey senior est lancée au KRTB 

Les amateurs de hockey de la région auront un nouveau produit à se mettre sous la dent afin d’occuper quelques soirées de fin de semaine, l’hiver prochain. Une toute nouvelle ligue régionale de hockey senior verra le jour en vue de la saison 2021-2022 et regroupera des joueurs locaux d’un peu partout au KRTB.

À ses débuts, le Circuit senior du KRTB comptera cinq équipes, soit les Prédateurs du Témiscouata, les Seigneurs de La Pocatière, l’Impérial de Saint-Pascal, les Frontaliers Constructions Unic du Trans et une formation de Saint-Cyprien dont l’identité reste à être annoncée. La saison comptera 16 parties, dont la moitié à domicile, en plus des séries éliminatoires.

«C’est un projet qui est intéressant, puisqu’on souhaite que les matchs soient rassembleurs, des événements qui seront à inscrire à l’agenda pour les familles et les amis. On veut du bon calibre et un divertissement intéressant pour les amateurs des différentes municipalités», explique le président Stefan Paradis, un passionné qui a été impliqué dans le hockey senior plusieurs années.

«L’objectif, c’est aussi de créer un sentiment d’appartenance aussi avec les partisans et de belles rivalités aussi. Je crois que les gens vont se déplacer pour aller voir ça», ajoute-t-il.

JOUEURS LOCAUX

Les joueurs qui formeront les différentes formations seront locaux. Seule l’équipe de Rivière-Bleue pourra bénéficier de quatre joueurs d’un autre territoire, puisque son bassin est plus petit. Des conditions devront toutefois être respectées.

Pour Saint-Cyprien, la ligue lui accorde la MRC des Basques au complet, à laquelle on ajoute les municipalités de Saint-Cyprien et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. «Quand on parle de joueurs locaux, on se base sur l’endroit où ils ont joué leur hockey mineur. On n’exclut pas non plus un nouveau résident depuis un an», précise M. Paradis.

Les Prédateurs, l’Impérial et les Seigneurs comptent déjà sur un groupe de joueurs qui ont évolué ensemble ces dernières années, que ce soit dans le Circuit régional de hockey ou dans la Ligue de hockey de la Côte-Sud. Pour les deux autres formations, le travail de recrutement sera plus important, mais les organisations sont confiantes de bâtir de bonnes équipes.

«Je pense que les trois formations qui évoluaient dans d’autres ligues partent avec une longueur d’avance […], mais toutes les équipes ont du recrutement à faire et on croit que de nouveaux joueurs, qui n’avaient pas la chance d’évoluer dans une ligue senior par le passé, seront intéressés à jouer dans un calibre intéressant. Des vétérans pourraient aussi vouloir revenir au jeu pour retrouver des amis une partie ou deux par weekend.»

ATTIRER DES FAMILLES

Bien que les formations ne soient pas encore connues, Stefan Paradis s’attend à du jeu de bon calibre qui saura amener les gens vers les arénas régionaux. Il souligne que la ligue souhaite mettre l’emphase sur la famille, autant pour les joueurs que les partisans.

«Les équipes joueront principalement un match par fin de semaine ce qui va permettre aux joueurs d’agencer plus facilement le travail et la famille. Le cout d’entrée aux matchs sera aussi à très bon prix, soit 5 $ pour les adultes et 3 $ pour les 12-17 ans.»

Les dirigeants des équipes souhaitent lancer les activités lors de la fin de semaine du 15 octobre. Notons enfin que la ligue compte un partenaire majeur, soit Les Restaurants Tim Hortons du Témiscouata.