Alex Belzile au cœur des célébrations du Canadien de Montréal 

Alex Belzile vit de l’intérieur les succès du Canadien de Montréal en séries éliminatoires. L’athlète originaire de Saint-Éloi était sur la glace auprès de ses coéquipiers lorsqu’ils ont reçu le trophée Clarence Campbell après que l’équipe ait éliminé les Golden Knights de Vegas, jeudi soir, au Centre Bell.

Belzile, qui fait partie de l’escouade de réserve (black aces), a rejoint les victorieux sur la patinoire, avant de suivre en direction du vestiaire. Il fait partie d’une vidéo des célébrations diffusée par l’équipe sur les réseaux sociaux, en plus, et surtout, de sourire fièrement sur la photo de groupe réunissant tous les joueurs. On peut d’ailleurs l’apercevoir à droite, entouré de Corey Perry et Carey Price.

Le Canadien n’a fait appel à aucun joueur de l’escouade de réserve depuis le début des séries éliminatoires. Alex Belzile a néanmoins disputé deux matchs en saison régulière et s’entraine régulièrement avec ses coéquipiers, prêt si on doit faire appel à lui. Nul doute qu'il emmagasine aussi des souvenirs incroyables.