Un Défi Everest en présentiel à Rivière-du-Loup

Avec le déconfinement qui est en cours, l’organisation du Défi Everest est heureuse d’annoncer le retour du Défi Everest en présentiel. Ce dernier se tiendra du 17 au 19 septembre prochain, à Rivière-du-Loup.

Seront ainsi de retour le module du Macadam Ultra, qui se déroule sur 48 heures, ainsi que le module du Défi en équipe tel que connu lors des 7 premières éditions.

«Nous avions très hâte d’annoncer cette belle nouvelle. Le Défi Everest est d’abord et avant tout un événement aux valeurs humaines de connexion et de partage. La possibilité de rassembler les gens à nouveau, de revivre les émotions du dépassement de soi ensemble, c’est une opportunité incroyable», mentionne Yvan l’Heureux, président et fondateur du Défi Everest.

Exceptionnellement, l’événement en présentiel sera tenu uniquement à Rivière-du-Loup, berceau du Défi Everest. «Organiser un événement en présentiel nécessite énormément de ressources et de temps et étant donné que le mois de septembre arrive vite, nous avons choisi de nous concentrer sur un seul événement. Ceci dit, nous avons bien hâte de revenir en 2022 avec des événements en présentiel partout au Québec pour la 10e édition», explique M. L’Heureux.

INSCRIPTION EN COURS

Il est possible de créer une équipe et de s’inscrire dès maintenant. Les conditions d’inscription celles du Mois de l’Everest. Chaque équipe doit être composée de 5 à 20 personnes et les frais d’inscriptions sont de 35 $ par participant. Afin que les dons soient remis à 100 % à l’organisme choisi par l’équipe, un montant minimal de dons de 25 $ / participant est demandé. Enfin, pour faciliter la logistique de l’événement, tous ceux qui s’inscriront avant le 29 juillet recevront le chandail des participants. Après cette date, votre inscription sera tout de même valide, mais aucun chandail ne sera remis.

Pour le module du Macadam Ultra, les inscriptions ouvriront le 24 juin prochain. Le coût d’inscription est de 300$ ce qui inclut 100$ en don à la Fondation Défi Everest.

CONDITIONS DE RÉALISATION

Bien que l’organisation annonce aujourd’hui le retour de l’activité, certaines conditions devront toutefois être rencontrées afin de maintenir l’événement dont la plus importante : le maintien de la région en zone verte.

Si un changement de zone devait se faire avant l’événement, il n’y aura aucun remboursement, puisque les participants seront malgré tout admissibles au Mois de l’Everest et pourront tout de même effectuer la levée de fonds pour l’organisme de leur choix.