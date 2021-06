Rivière-du-Loup invite les citoyens à relever le défi 1 000 000 km ensemble

Ces vendredi, samedi et dimanche se déroule à travers le Québec le défi 1 000 000 km ensemble du Grand défi Pierre Lavoie. La Ville de Rivière-du-Loup invite les citoyens à participer en grand nombre à la formule réinventée en raison des mesures sanitaires, mais poursuivant toujours son objectif d’adoption de saines habitudes de vie.

Que ce soit en marchant, courant, nageant ou pédalant, toutes les façons de bouger sont bonnes et tous les km ainsi réalisés peuvent être enregistrés sur le site 1000000ensemble.com. Afin de comptabiliser localement les km parcourus, les Louperivois sont invités à créer leur compte en ligne puis rechercher et s’inscrire dans le groupe « Ville de Rivière-du-Loup ».

En plus d’être un excellent prétexte pour bouger ou se dépasser en famille, le défi est aussi l’occasion idéale pour découvrir un sentier pédestre jusqu’ici inexploré, un nouveau parc, un autre quartier. Pour ceux qui tableront sur le parc des Chutes, il est à noter qu’un employé sera présent au kiosque d’entrée entre 13 h et 17 h pendant l’événement, si la température s’y prête. Celui-ci offrira des cadeaux de participation, aidera les citoyens qui le désirent à enregistrer les kilomètres réalisés et aura également un court sondage à partager. Naturellement, le respect des consignes sanitaires demeure de mise, tant lors du passage à ce kiosque que dans la réalisation du défi.