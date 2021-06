L’École secondaire de Rivière-du-Loup célèbre ses athlètes

Malgré la pandémie et une année tout à faire inhabituelle sur le plan sportif, les athlètes des programmes Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup sont restés actifs. Leurs efforts, leur passion et leur persévérance envers leur discipline ont été honorés au cours des derniers jours.

Le Gala d’Excellence Sport-études, tenu le 10 juin, a couronné Britanie Cauchon de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Adam Beaulieu de Saint-Pascal comme «Athlètes de l’année». La première excelle en cyclisme et entretient de grands espoirs pour la saison à venir. Le second, en athlétisme, est un spécialiste du 400m et du 400m haies. Il a multiplié les accomplissements depuis qu’il a joint le programme.

Parmi les autres lauréats, on retrouve les «Personnalités sportives de l’année» en Étienne Pelletier (patin de vitesse courte piste) et Amandine Basirico (soccer). Mia Gagnon (soccer) et Raphaël Ouellet (baseball) ont reçu le «Prix Espoir», alors que Justin Lamontagne (hockey) et Kim St-Pierre (basketball) ont été récompensés pour leur persévérance au cours de la dernière année.

Enfin, des «Prix progression» et mentions «Athlète par excellence» ont été remis aux sportifs et sportives suivants(es) : Benoit Chouinard (soccer), Mathieu Gagnon (soccer), Gabriel Bouchard (basketball), Rodney Arkin Toledo (basketball), Emrick Castonguay (hockey), Justin Morissette (hockey), Nathan Gagnon (hockey), Lou Dumont (baseball), Raphaël Ouellet (baseball), Annabelle Larouche (athlétisme), Mathis Dumont (athlétisme), Clara B. Alexandre (patin de vitesse), Étienne Michaud (patin de vitesse), Alexandre Desjardins (natation), Nathaniel Pilette (natation), Jasmine Dumont (gymnastique), Emy Bouchard (natation artistique), Janick Viel (natation artistique) et Sarah-Maude Plourde (gymnastique).