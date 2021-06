Simon Dion-Viens débute sa saison à l’Autrodrome Chaudière ce weekend

Simon Dion-Viens sera en piste ce samedi pour la première course de la saison 2021 de la série NASCAR Pro Cam Supertruck.



L’évènement aura lieu sur le petit circuit de l’Autodrome Chaudière, situé dans la région de Québec. Pour l’occasion, le pilote du Kamouraska se retrouvera au volant d’un tout nouveau bolide #37 aux couleurs de Castrol Canada, supporté par Témis Chrysler, Rivière-du-Loup Mitsubishi et Rousseau Métal.



«J’ai fait l’acquisition d’une nouvelle camionnette l’automne dernier dans le but de prendre de l’expérience sur circuit ovale et d’ajouter plus de courses à mon calendrier. J’ai toujours aimé regarder les camionnettes de la série NASCAR Pro Cam Supertruck en action et je trouve la structure de la série très intéressante. Plusieurs excellents pilotes d’expérience font partie de la série et je crois que ce sera une excellente opportunité de peaufiner mon pilotage en ovale et aussi d’accroitre mon niveau de connaissances au niveau des ajustements adéquats pour ce type de circuit. Nous allons faire plusieurs apparitions dans la série au cours de l’été et notre but est bien sûr d’être le plus compétitif possible et de pouvoir nous battre avec les meneurs à l’avant du peloton comme nous l’avons fait lors de notre seule et unique présence dans cette série en 2020», nous confie le pilote du Kamouraska.



«Bien que pour l’instant aucun calendrier ne soit encore officialisé du côté de la série NASCAR Pinty’s, nous serons assurément de retour dans cette série aussitôt qu’elle effectuera un retour en sol québécois, notamment du côté du Grand Prix de Trois-Rivières au mois d’aout», conclut Simon.



L’action débutera ce samedi 12 juin à 15 pour les pratiques à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction et la course aura lieu en début de soirée.



Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport