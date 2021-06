Gabriel Bourque signe avec le Rocket de Laval

L'ancien ailier gauche des Albatros du Collège Notre-Dame, Gabriel Bourque, s'alignera avec le Rocket de Laval la saison prochaine. Le natif de Squatec a paraphé une entente d'un an avec le club-école du Canadien de Montréal.

L'entente est à un volet et les détails financiers n'ont pas été dévoilés. Bourque est âgé de 30 ans et n'a pas joué cette année dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pas plus que dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Bourque qui complétait sans aucun doute l'un des meilleurs trios de l'histoire des Albatros avec Gabriel Dumont et Kevin Baril dans le midget AAA rentre donc au pays après avoir disputé 413 matchs dans la LNH où il a amassé de 2011 à 2020 un total de 40 buts et de 63 mentions d'assistance avec les Predators de Nashville, l'Avalanche du Colorado et les Jets de Winnipeg.

Reconnu pour sa fougue, ce joueur de caractère s'est aussi imposé de 2010 à 2018 dans la LAH où il a disputé 188 matchs avec les Admirals de Milwaukee et le Rampage de San Antonio.

Bourque a aussi disputé quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dont trois avec le Drakkar de Baie-Comeau et sa dernière saison avec les Wildcats de Moncton.