De l’innovation et de l’optimisme pour le hockey mineur à Rivière-du-Loup 

Hockey Rivière-du-Loup, l’Académie CCM des Albatros et le programme hockey des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup entrevoient avec grand optimisme la prochaine saison.

Dans les faits, les nombreuses améliorations apportées en cours d’année, une nouvelle offre en collaboration avec PAM Académie et l’adhésion de Hockey RDL à un nouveau programme offert par Bauer, Hockey Canada, la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs de la Ligue (AJLNH) viendront bonifier l’offre en matière d’initiation/développement au hockey tout en permettant aux enfants et à leurs familles de vivre une introduction positive à ce merveilleux sport dès la prochaine saison.

Le président de l’association de hockey locale, Bruno Pelletier, a accueilli avec grand plaisir l’annonce de la sélection de Hockey Rivière-du-Loup pour la 8e édition du programme Hockey Canada / BAUER Première Présence en collaboration avec le Canadiens de Montréal pour la saison 2021-2022.

Avec un coût d’inscription modeste de 229 $, le programme permettra d’offrir à chacun des 30 participants un équipement complet de BAUER de la tête aux pieds, un événement de bienvenue, une démonstration et une séance d’ajustement d’équipement avec un expert, en plus d’une expérience sur glace échelonnée sur 6 semaines, basée sur un curriculum amusant et éducatif élaboré par Hockey Canada. À cela s’ajoute un élément des plus séduisants et stimulants pour les jeunes : la présence d’un ancien joueur des Canadiens de Montréal pour chacun des six entraînements.

Pour sa part, Terry Michaud, responsable du programme hockey des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ainsi que du programme de développement au primaire, s’active depuis quelques temps avec son groupe d’entraîneurs à préparer la prochaine saison pour les jeunes hockeyeurs.

En collaboration avec des partenaires du comité local, dont Yves Hamelin, Steve Bélanger et Yvan Thibault, l’initiation des jeunes sera orientée vers l’accompagnement, la sécurité et surtout, l’amusement. Les jeunes de la région auront également la possibilité de participer au programme estival qu’il a lui-même lancé il y a une dizaine d’années : PAM Académie (Programme athlétique multisports) qui vise à faire connaître différents sports et à développer la compétitivité chez les jeunes athlètes par le biais d’un encadrement professionnel.