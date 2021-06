Gala Sports Québec : Cindy Ouellet et Marie-Ève Ouellet honorées 

Le 48e Gala Sports Québec, présenté ce jeudi 10 juin sur les ondes de RDS2, a permis de récompenser les accomplissements sportifs de deux fières représentes de la région louperivoise. L’athlète paralympique Cindy Ouellet a été élue «Personnalité sportive féminine de la décennie» au Québec, rien de moins, alors que Marie-Ève Ouellet a reçu un prix Inspiration pour son implication dans le milieu du soccer régional.

Pour Cindy Ouellet, cette nouvelle distinction s’ajoute à une feuille de route des plus impressionnantes. Ces dix dernières années, l’athlète de 32 ans a brillé lors de plusieurs rendez-vous internationaux. Ses résultats, jumelés à ses nombreuses implications communautaires et sociales, ont fait d’elle un choix naturel pour le Gala Sports Québec. Elle a devancé les championnes olympiques Dominique Maltais, Sylvie Fréchette et Caroline Ouellette, notamment.

«C’est un honneur extrême pour moi», a réagi l’athlète multidisciplinaire, jeudi. «Certaines des personnalités sportives, des athlètes, qui faisaient partie des nominées pour ce prix sont des modèles pour moi. De remporter un prix comme ça, c’est unique et je le vois vraiment comme une récompense générale pour ma carrière.»

Forte de ses trois présences en basketball en fauteuil roulant (2008, 2012 et 2016) et de sa participation en ski paranordique (2018), Cindy Ouellet est la première athlète québécoise à avoir participé aux Jeux paralympiques d’hiver et d’été. Sur la scène internationale, elle cumule également des médailles d’or aux Jeux parapanaméricains en 2019 et aux Championnats du monde en 2014. Elle a de plus été nommée «athlète féminine de l’année» par Basketball en fauteuil roulant Canada à trois reprises.

Engagée tant sur le terrain qu’à l’extérieur, l’athlète de Rivière-du-Loup est aussi reconnue pour les actions sociales et communautaires qu’elle multiplie afin de soutenir les causes et les organismes qui lui tiennent à cœur, telles que le Défi sportif AlterGo, Sport’Aide, la campagne Ensemble contre l’intimidation du gouvernement du Québec, Bell Cause pour la Cause, le Comité paralympique canadien, Parasports Québec, et plus encore.

«J’ai beaucoup été aidé ma carrière, depuis que je suis petite, alors pour moi, c’est naturel de vouloir redonner et de provoquer des changements, autant dans le monde paralympique que pour l’inclusion des femmes dans le sport, par exemple. Je veux être présente et faire partie des mouvements qui font changer certaines choses dans nos milieux sportifs et éducatifs. Je veux faire partie de ça à 100 %», partage celle qui poursuit actuellement sa préparation en vue de ses quatrièmes Jeux paralympiques d’été avec l’équipe nationale de basketball en fauteuil roulant.

MARIE-ÈVE OUELLET

Présidente de l’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec, Marie-Ève Ouellet, de Rivière-du-Loup, fait partie des dix personnalités sportives qui ont aussi été récompensées d’un prix Inspiration 2020, lors du 48e Gala Sports Québec. Cet honneur vise à souligner le travail de ceux et celles qui ont su se démarquer par leurs actions et leurs initiatives au cours de la dernière année.

Malgré la pandémie, Marie-Ève Ouellet, qui est également directrice adjointe et responsable du sport-études à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, a amené plusieurs idées afin de garder contact avec les athlètes et leur permettre de demeurer actifs malgré l’arrêt des activités sportives. Les entraineurs ont aussi continué à évoluer dans leur sport, eux qui ont été très proactifs du côté de la formation.

«C’est une très belle reconnaissance pour toute notre région, et pour l’équipe de travail qui est avec moi dans mes mille et un projets, a déclaré Marie-Ève Ouellet avec beaucoup d’humilité. Je trouve ça intéressant que notre milieu soit reconnu au niveau provincial. C’est l’effort de tous si j’ai cette reconnaissance-là. Ça nous pousse à continuer.»

Cette année, Matthieu Proulx et Émilie Duquette ont assuré l’animation de l’émission «D’un autre angle» qui a permis de reconnaître les personnalités qui ont marqué l’année 2020.