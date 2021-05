C’est le temps de s’inscrire à la Course virtuelle de la rivière Ouelle

Avec l’arrivée des beaux jours, les adeptes de la course à pied et de la marche sont plus nombreux à s’adonner à ces activités. Pour les encourager à persévérer, les organisateurs de la Course de la rivière Ouelle les invitent à s’inscrire à leur course qui sera virtuelle cette année.

La formule est la suivante : en s’inscrivant, les personnes s’engagent à courir la distance choisie au moment et à l’endroit de leur choix, et ce, entre le 11 et le 27 juin 2021. Les participants pourront ensuite faire part de leurs résultats sur le groupe Facebook de la Course créé pour l’évènement.

«Avec la pandémie, il y a plusieurs choses que nous ne pouvons plus faire. Nous avons parfois l’impression de manquer d’air. Aller courir à l’extérieur procure un sentiment de liberté qui nous fait oublier toutes ces contraintes pour un moment du moins. Toutes les fois que j’irai courir du 11 au 27 juin, je vais savoir que je participe à un rassemblement virtuel avec d’autres coureurs», soulignerFrancis Ouellet, un membre du comité organisateur et un passionné de la course à pied.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne sur le site Web de la course. Les frais d’inscription ne sont que de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Les personnes qui s’inscrivent avant le 1er juin recevront par la poste la confirmation de leur inscription avec un joli bandeau de tête aux couleurs de la Course.

Autre fait à signaler, les participants ont la possibilité de faire preuve de solidarité envers des personnes qui vivent des conditions socio-économiques plus difficiles. En effet, en s’inscrivant à la Course, ils pourront, s’ils le souhaitent, faire un don à Moisson Kamouraska. Cet organisme de notre région recueille et distribue des denrées alimentaires aux gens dans le besoin. Les dons reçus vaudront davantage puisque le commanditaire principal de la Course, Les Tourbières Lambert, doublera la valeur des dons faits par les coureurs.

Pour en savoir plus sur la Course ou pour s’inscrire, il suffit de consulter le site Web de la Course : www.coursedelariviereouelle.com