Plusieurs Albatros pourraient être repêchés dans la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a partagé la liste finale des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage fournie par la Centrale de soutien au recrutement (CSR). Plusieurs joueurs de la Structure intégrée des Albatros du Collège Notre-Dame y retrouvent leur nom.

Sans surprise, le défenseur Tristan Dassylva, originaire de Saint-Antonin, est le premier joueur de la région sur la liste. Il figure au milieu de la première ronde, au 15e échelon. Le jeune homme est considéré comme un espoir de premier plan pour la LHJMQ depuis plusieurs mois déjà.

Selon la CSR, il faudra ensuite attendre dans les dernières rondes du repêchage pour entendre le nom d’un autre joueur de la région. Ils sont toutefois nombreux, puisqu’une douzaine d’athlètes évoluant dans le midget AAA ou le midget espoir pourraient être appelés en 9e ronde ou plus tard.

Pour les Albatros midget AAA, formation dirigée par Mike Maclure, on retrouve le défenseur louperivois Thomas Levasseur, les attaquants louperivois Nicholas Egan Dionne, Carl-Anthony Massé et Mathieu Piegeon, de même que le gardien Samuel Longuépée, les attaquants Jérémy Gagné et Thomas-Loïc Horth, ainsi que le défenseur Benjamin Vigneault.

L’équipe midget espoir de Pierre-Yves Courbron est aussi bien représentée. L’attaquant de Saint-Antonin Tommy Bouchard, les attaquants Thomas Lebreux et Raphaël Dupuis, les défenseurs Élie Aucoin et Léo-Charles Drapeau, ainsi que les gardiens Cédric Massé et Justin Sergerie retrouvent leur nom sur la liste.

Notons également la présence d’Alexandre Lauzier, un cerbère de Trois-Pistoles, qui évolue avec le Blizzard du Séminaire Saint-François dans la région de Québec.