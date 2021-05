Sarah Beaulieu parmi les meilleures athlètes 17 ans et plus au Québec

La joueuse de baseball de Rivière-du-Loup, Sarah Beaulieu, a été sélectionnée afin de faire partie de l’une des deux équipes provinciales féminines seniors qui regrouperont les meilleures athlètes de 17 ans et plus au Québec. L’annonce a été réalisée par Baseball Québec, la semaine dernière.

Au total, 28 athlètes d’un peu partout en province ont été retenues sur ces équipes spéciales. Baseball Québec souhaite que les joueuses s’entrainent ensemble et qu’elles s’affrontent sur une base hebdomadaire. Elles évolueront également dans la ligue 18U/21UF de Lanaudière afin de joueur davantage de matchs chaque semaine.

«Je suis très contente de faire partie de l’alignement cet été. Je suis dans les plus jeunes de la catégorie. Ma sélection représente une belle opportunité pour me développer encore plus et augmenter mon niveau de jeu avec les meilleures joueuses du Québec», a partagé l’athlète, ne cachant pas être fébrile à l’idée de retrouver les terrains de balle.

Malgré la pandémie, Sarah Beaulieu n’a pas perdu son temps au cours des derniers mois. Elle a travaillé fort afin d’améliorer certains aspects de son jeu. Elle a aussi réalisé des séances d’entrainement vidéo avec ses entraineurs.

Notons que Lucie Anctil, de La Pocatière, a également été sélectionnée. Les deux athlètes pourraient avoir la chance de représenter la province lors des championnats canadiens qui se tiendront possiblement au courant de l’été.