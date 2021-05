Hausse des inscriptions au baseball mineur au Témiscouata

Alors que la période d'inscriptions des joueuses et des joueurs bat son plein à l'Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT), l'organisation peut déjà annoncer que le nombre d'inscriptions est en hausse par rapport à la dernière saison. En effet, 101 jeunes sont déjà inscrits pour la saison 2021 alors que l'ABMT comptait 81 membres lors de l'été 2020 ce qui représente une augmentation de 25 %.

Il faut d'ailleurs remonter à l'année 2013 pour avoir autant d'inscriptions au Témiscouata. L’augmentation se fait surtout sentir chez les plus jeunes joueurs particulièrement dans la catégorie des 11U (moustique).

«Après la dernière saison de baseball mineur qui s'est très bien déroulée malgré la pandémie, on sent un intérêt certain pour le baseball mineur au Témiscouata. Le fait de pouvoir jouer des matchs dans le respect des règles sanitaires, notamment avec la distanciation naturelle entre les joueurs dans le baseball, aide à l’augmentation du nombre d’inscriptions. La victoire des Braves senior l'automne dernier en finale contribue également à cette hausse», ont mentionné les membres du Conseil d’administration de l’ABMT.

D'ailleurs, la période d'inscription n'est pas encore terminée à l’ABMT, la date limite étant le dimanche 9 mai. À partir du 10 mai, il sera toujours possible de s’inscrire, mais le nom du jeune se retrouvera sur une liste d’attente et il y aura des frais supplémentaires de 30 $ pour s’inscrire.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'ABMT a changé le logo de son organisation.

En effet, le traditionnel «B» qui représentait les Braves a été changé pour un «T» désignant Témiscouata. Ce changement permet de mieux représenter la réalité de l'organisation qui souhaite accueillir l'ensemble des jeunes de la MRC de Témiscouata. De plus, le terme «Braves» se retrouve toujours sur le logo où les couleurs bleu et rouge dominent. Au centre du nouveau logo se trouve une balle de baseball. Ce logo est davantage moderne et d’actualité. De plus, l'apparition de ce nouveau logo a apporté un engouement auprès des joueurs et des parents. En effet, près de 200 articles promotionnels ont été commandés, soit des vêtements contenant le nouveau logo de l’ABMT.

Par ailleurs, les pratiques extérieures des équipes de l’ABMT débuteront ce samedi 8 mai. Le tout se déroulera dans le respect des règles sanitaires de Baseball Québec et de la Santé publique avec entre autres des groupes de 8 jeunes sur le terrain, accompagnés par un responsable ainsi que l’interdiction d’avoir des spectateurs présents lors des pratiques.

«L'attraction des joueurs est importante, mais la rétention des joueurs l’est encore plus! Des défis nous attendent au cours des prochaines semaines notamment la gestion des horaires des terrains, la conception des équipes et la gestion du personnel d’encadrement des équipes et des officiels (arbitres et marqueurs). Nous souhaitons offrir un bon encadrement sportif aux jeunes afin qu’ils puissent bouger au cours de l’été mais surtout qu’ils puissent avoir du plaisir», ont conclu les membres du Conseil d’administration de l’ABMT.