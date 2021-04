Alex Belzile récolte trois passes à son retour au jeu

L’attaquant du Rocket de Laval originaire de Saint-Éloi Alex Belzile a connu une bonne soirée de travail contre les Sénateurs de Belleville le 21 avril. En plus de contribuer à la victoire de son équipe, il a mis la main sur la 3e étoile du match grâce à trois passes décisives.

Le Rocket de Laval a remporté le match 5 à 4. Alex Belzile a participé aux buts de ses coéquipiers Tobie Paquette-Brisson (son premier en carrière dans la Ligue américaine de hockey) et Lukas Vedjemo (2).

Il était de retour au jeu après près d’un mois d’absence en raison d’une blessure. Belzile avait joué son dernier match le 25 mars dernier. En 12 parties disputées cette saison, il compte trois buts et 7 passes.

Une troisième passe pour Belzile et un deuxième but pour Vejdemo. Pas pire pour deux gars qui n'ont pas joué depuis presque un mois.



A third assist for Belzile and a second goal for Vejdemo. Not bad for two guys who haven't played in almost a month. #GoRocket pic.twitter.com/07qfEaCqev