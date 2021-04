Enfin, le retour du baseball mineur est à nos portes

Tu désires jouer cet été avec tes amis ? Tu es âgé de 4 à 18 ans et tu habites Rivière-du-Loup ? Alors, n’hésite plus et inscris-toi sans tarder au baseball sur le site de la Ville de Rivière-du-Loup.

Depuis quelques semaines déjà, les membres du conseil d’administration travaillent fort afin de te préparer une belle saison de baseball encore cet été. Chaque jeune inscrit, des niveaux Atome à Midget, recevra gratuitement un chandail.

Allez hop ! Arrête de jouer au baseball virtuel devant ta console de jeux vidéos et viens te joindre à une vraie équipe de passionnés en t’inscrivant avant le 1er mai au villerdl.ca sous l'onglet «Loisirs».