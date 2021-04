La saison de golf débutera plus tôt cette année pour des terrains du KRTB

Les golfeurs se réjouiront de l’ouverture des terrains de golf dans les prochaines semaines. Le Club de golf de Rivière-du-Loup prévoit ouvrir ses installations dès le 7 mai prochain, et celui de Cacouna lancera ses activités dès le 23 avril.

René Morin, vice-président du Club de golf de Rivière-du-Loup, assure que les terrains seront accessibles aux membres à cette date et, si les conditions météorologiques le permettent, ceux-ci pourraient même ouvrir une semaine plus tôt. «Il est fort probable qu'on puisse devancer un peu parce que les conditions et le bénévolat qu’on a présentement vont peut-être nous permettre d’ouvrir une semaine avant», a-t-il annoncé.

Selon ce dernier, tout dépendra du dégel de l’eau sous la terre afin qu’elle puisse être acheminée jusqu’au chalet. M. Morin souligne d’ailleurs que cette date est très précoce comparativement aux années antérieures, où l’ouverture des terrains n’était prévue que pour le 15 mai. La fonte rapide de la neige et l’aide des bénévoles du Club auront permis cette année de lancer les activités plus hâtivement qu’à l’habitude.

De son côté, le Club de golf de Cacouna sera en mesure d’ouvrir les terrains à ses membres dès vendredi. Le président du Club, Jacques Proulx, a confirmé que les conditions des terrains sont favorables et permettront un début de saison dans les prochains jours. «Le système d’irrigation n’est pas encore fonctionnel, mais on ouvre ça demain et je vais pouvoir commencer à arroser les terrains. Ils vont être très beaux parce qu’il n’y a pas eu de gel cette année», a déclaré M. Proulx.

Le Club de golf de Cacouna attendra les joueurs de golf dès 8h 00 vendredi matin.