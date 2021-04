Simon Dion-Viens signe un partenariat majeur avec Témis Chrysler et Rivière-du-Loup Mitsubishi

En vertu d'une entente négociée au cours des dernières semaines, le coureur automobile Simon Dion-Viens représentera dorénavant en piste les concessionnaires Témis Chrysler et Rivière-du-Loup Mitsubishi pour les deux prochaines années.

Le propriétaire de ces deux concessions automobiles, Vincent Beauchesne, se réjouit de cette nouvelle association. «Simon représentera nos deux concessions, Témis Chrysler et de Mitsubishi Rivière-du-Loup tout au long de sa saison de course dans la prestigieuse série Nascar canadienne et en Procam Supertruck, ce qui inclut plusieurs évènements majeurs tels le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir nous associer à ce talentueux pilote et de pouvoir le supporter dans ses exploits en piste. »

L'entente est survenue après quelques rencontres entre les deux passionnés du monde automobile. «Nous avons eu l’occasion d’observer le travail promotionnel effectué par Simon avec une autre concession de la famille, Impact Ford. C'est d'un commun accord que nos chemins se sont croisés et que nous avons décidé de poursuivre pour deux années consécutives le partenariat déjà en place, mais cette fois-ci en mettant l’accent sur notre concession Mitsubishi de Rivière-du-Loup et notre toute nouvelle concession Témis Chrysler de Notre-Dame-du-Lac», poursuit M. Beauchesne.

De son côté, Simon Dion-Viens est ravi de poursuivre sa carrière au sein de la série professionnelle Nascar Pinty's. «Je suis vraiment heureux et motivé de cette toute nouvelle association. J'adore m'entourer de gens dynamiques et je partage la même vision que l'équipe en place dans leurs différentes concessions. Avec des valeurs axées vers le service à la clientèle, je suis très fier d'avoir l'opportunité de les représenter sur les plus grands circuits canadiens. Nul doute que ce partenariat avec Rivière-du-Loup Mitsubishi et Témis Chrysler est une source de motivation supplémentaire et m'ouvre de nouvelles perspectives.»

Déjà, des interventions publicitaires sont prévues, mettant en vedette le pilote automobile. Ce dernier débutera sa saison de course 2021 à compter du mois de mai à l’autodrome Chaudière dans la série Procam Supertruck et sera aussi en piste pour les épreuves en sol québécois de la série canadienne NASCAR Pinty’s.