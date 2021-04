Ligue de Hockey Progression Budweiser: fin des activités pour la saison 2020-2021

Autre organisation à voir le virus empêcher son bon déroulement, l’administration de la Ligue de Hockey Progression Budweiser à unanimement décidé de mettre un terme à sa saison 2020-2021. En effet, la situation actuelle de pandémie qui semble se poursuivre dans notre région force l’état-major de la ligue à prendre cette décision qu’il espérait pouvoir éviter.

Malgré une formule différente et des consignes sanitaires adaptées, l’administration tient à souligner la bonne collaboration de tous les acteurs contribuant au bon fonctionnement de la ligue cette saison. La ligue avait été contrainte de suspendre ses activités au début de mois de janvier et avait espéré une reprise en février, reprise qui n'est jamais venue.

«Puis, comme toujours, le soutien de nos cinq commanditaires ce doit d’être souligné, eux qui n’ont pas hésitez à collaborer malgré la situation. Notre commanditaire principale Brasserie Labatt, en s’associant à la ligue via Budweiser, qui par leur valeur d’esprit d’équipe, permet de faire vivre celle-ci chaque mercredi soir aux participants. Alors que nos commanditaires d’équipes, en plus des gilets de qualités pour chaque joueur de leur formation respective, fournissent également un soutien financier essentiel au maintien des activités. Merci énormément à : Service Bérubé GM, La Petite Grenouille - boite à chanson -, Le Pub O’Farfadet et CSC Portes & Fenêtres», a tenu à souligner la ligue par voie de communiqué.

Enfin, considérant que 33% des parties n’ont pas eu lieux au moment de clore la présente saison, l’organisation accordera des crédits équivalents de l’ordre de 33% du coût d’inscription des joueurs. Pour toute demande d’information à ce sujet ou sur la saison à venir, vous pouvez utiliser la page Facebook de la ligue, endroit où sont aussi diffusé toutes les communications habituelles.