Le Club Les Flamants Roses de Rivière-du-Loup laisse sa marque au Festival d'équipe All Tides

Le Club Les Flamants Roses de Rivière-du-Loup, qui regroupe 17 nageuses artistiques, s’est démarqué la fin de semaine dernière lors de la deuxième édition du Festival d’équipe présenté par All Tides. Dans les trois équipes du Club qui ont participé à l’événement, l’une d’elles est parvenue à se classer en 2e position (16-20 ans), l’une en 3e position (11-12 ans) et l’une en 4e position (13-15 ans).

Le Festival d’équipe présenté par All Tides est une compétition qui regroupe plusieurs épreuves touchant à différentes habiletés exploitées en natation artistique. Les équipes sont appelées à participer à des épreuves tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la l’eau. Le Club Les Flamants Roses de Rivière-du-Loup a seulement pris part aux épreuves «à sec», soit celles à l’extérieur de l’eau.

Compte tenu du contexte actuel, la deuxième édition du Festival s’est tenue de façon virtuelle. Chaque participante du Club Les Flamants Roses de Rivière-du-Loup a donc dû exécuter les épreuves «à sec» à partir de chez elle via une plateforme en ligne. Certaines habiletés étaient enregistrées d’avance et envoyées au comité organisateur de l’événement, puis d’autres étaient tenues en direct tout au long de l’événement qui se tenait les 20 et 21 mars derniers.

La présidente du Club, Jenny Lévesque, se montre plus que satisfaite de la performance des équipes dans la deuxième édition de ce festival. «Ça s’est bien passé. C’est motivant pour les filles de pouvoir continuer à participer à des compétitions pendant la pandémie. Ça leur a donné un petit boost de pouvoir recommencer à nager. On est chanceuse, on a un sport qui est polyvalent et on est donc capable de faire quelque chose qui est en dehors de l’eau», a-t-elle expliqué.

Malgré la situation hors du commun à laquelle font présentement face les nageuses, les efforts des entraîneuses des équipes, soit Marie Valcourt-Caron, Élléna Rissanen et Élodie Belzile, sont entre autres ce qui a permis de faire de cet événement un succès pour le Club.

Voici la composition des trois équipes ayant représenté le Club au Festival d’équipes présenté par All Tides :

Catégorie des 11-12 ans : Maryanne Bérubé, Anais Ouellet, Victoria Dubillard, Justine Bouchard, Evelyne Bosse et Rose Mercier;

Catégorie des 13-15 ans : Anais Bosse, Maoli Baccam, Alysun Lapointe, Ariel St-Pierre;

Catégorie des 16-20 ans : Émy Bouchard, Coralie Gagnon, Marie-Soleil Nadeau et Janick Viel.