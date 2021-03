COVID-19 : le Superkarting Rivière-du-Loup annulé 

Les amateurs de karting de la région devront à nouveau faire preuve de patience avant de voir des courses de karting être organisées à Rivière-du-Loup. Les promoteurs du Superkarting Rivière-du-Loup ont annoncé repousser l’événement en vue «des jours meilleurs» de 2022, ce mardi 23 mars.

Les organisateurs ont fait part de leur décision en expliquant qu’il y avait toujours beaucoup d’incertitudes liées à la pandémie et au retour des événements sportifs pour l’été 2021.

«En tant que citoyens, nous ne pouvons que respecter les consignes sanitaires actuelles pour contribuer à réduire l’impact de la pandémie», ont partagé Roland Voyer et Francis Nadeau.

Déjà, l’équipe du Superkarting Rivière-du-Loup met tout en œuvre pour que l’événement 2022 se déroule dans les meilleures conditions avec le soutien confirmé de ses partenaires.

L’organisation garde le moral et se prépare à reprendre les activités dès que cela sera possible avec l’envie de profiter encore plus «des plaisirs de la vie».

Les promoteurs confirment également qu’Expérience Karting continuera d’organiser des journées d’initiation à la pratique du karting dans la région pour les personnes de tous les âges, au cours des prochains mois.

En 2019, plus de 10 000 personnes avaient assisté aux courses présentées près de l’école secondaire de Rivière-du-Loup.