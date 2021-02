25 équipements de hockey complets pour les jeunes de la région 

Le Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup a été le point de chute d’une livraison bien spéciale ce mercredi 24 janvier, alors que 25 équipements de hockey neufs, destinés aux enfants de la région, ont été accueillis par Hockey Rivière-du-Loup, les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et les Albatros du Collège Notre-Dame. Un don de l’entreprise Bauer et de Hockey Québec qui permettra aux trois organisations d’initier la relève du sport.

Patins, casques, gants, poches et bâtons… tout le nécessaire pour permettre l’initiation au hockey se trouvait dans les boites qui ont été déchargées d’une remorque de 53 pieds du Groupe Morneau en fin d’après-midi. C’est l’entreprise qui a d’ailleurs fait le don de la livraison en provenance de Montréal.

«C’est la deuxième d’une série de bonnes nouvelles qui seront partagées dans les mois à venir, a indiqué Bruno Pelletier, président de Hockey Rivière-du-Loup. On souhaite permettre aux jeunes d’essayer le sport et de se développer dans nos organisations de qualité.»

Cet automne, Hockey Rivière-du-Loup, les Sphinx et les Albatros ont annoncé avoir conclu une entente de partenariat dont l’objectif avoué est de bonifier l’offre pour le hockey mineur dans la région. Cette mise en commun des forces permettra aux jeunes athlètes d’être pris en charge par des gens passionnés et d’expérience dès le début de leur cheminement sportif.

Concrètement, les nouveaux équipements, d’une valeur évaluée à quelques milliers de dollars, seront utilisés lors de journées d’initiation organisées lorsque la situation le permettra.

«Plusieurs parents se demandent souvent si ça vaut la peine d’investir quelques centaines de dollars pour que leur enfant puisse essayer le sport. Maintenant, nous pourrons leur prêter un équipement pour quelques pratiques et si l’expérience est positive, ils pourront aller encourager nos marchands locaux», explique M. Pelletier.

«Quand la pandémie sera terminée, on envisage aussi de se bâtir une banque d’équipements destinés à l’initiation. On a tous des pièces d’équipement qui trainent à la maison, mais qui pourraient toujours être utiles», a-t-il ajouté.

Bruno Pelletier ne cache pas que Hockey Rivière-du-Loup souhaite attirer davantage de jeunes joueurs vers la pratique du hockey. Plus le bassin de joueurs sera grand, plus le nombre de joueurs élites formés chez nous sera élevé. Les Albatros et les Sphinx en bénéficieront directement.

Cette année, Hockey Rivière-du-Loup compte sur l’inscription d’environ 100 joueurs d’âge MAGH. D’ici quelques années, on croit pouvoir doubler cette participation.

Cette initiative s’ajoute à une longue d’innovations mises de l’avant par Hockey RDL et pour lesquelles l’association a pu compter sur la collaboration des structures scolaires. D’autres améliorations sont aussi en élaboration et devraient être annoncées sous peu.