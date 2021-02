De jeunes hockeyeurs font une passe sur la palette au premier ministre

Privés de leur sport favori depuis plusieurs semaines, les joueurs de hockey de l’équipe Pee-Wee AAA relève de la Structure intégrée des Albatros ont interpellé le premier ministre François Legault dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, ce lundi 22 février. Une passe sur la palette qui contribuera à un but, espèrent-ils.

D’une voix commune, les 17 joueurs de l’Est-du-Québec ont supplié François Legault de les laisser recommencer à pratiquer leur sport favori. «Nous nous adressons à vous aujourd’hui dans le but de vous faire cette demande. Le sport pour nous, c’est toute notre vie», ont-ils lancé tour à tour.

«Nous sommes prêts à nous engager à respecter toutes les consignes, même à laisser nos parents attendre à l’extérieur des arénas», ont-ils ajouté.

La formation est composée de plusieurs joueurs du KRTB, soit Xavier Thibault et Julien Nadeau de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Justin Plourde de Saint-Antonin, Aiden Belzile de Saint-Arsène, Félix Boucher de Notre-Dame-du-Portage, ainsi que Charles Levasseur, Gabriel Rhéaume, Nathan Ruel et Mathéo Poirier de Rivière-du-Loup. L’équipe d’entraineurs est formée de Dominic Rhéaume et Éric Poirier.

«M. Legault, l’an dernier, au mois de mars, [les jeunes] ont été brimés de ce qu’ils aimaient le plus. Permettez-leur au moins cette année de terminer ce qu’ils auraient dû commencer. M. Legault, ne sous-estimez pas l’impact que vous avez auprès de notre jeunesse québécoise […] Vous avez le pouvoir de prendre des décisions, le pouvoir de changer les choses», a témoigné Éric Poirier dans la vidéo partagée près de 300 fois.

«On a confiance en vous.»

Depuis le retour de la zone orange, au Bas-Saint-Laurent, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer le retour de la pratique du hockey. Malgré les assouplissements, les sports d’équipe sont toujours interdits. Seuls les athlètes en sport-études (secondaire) sont autorisés à pratiquer sur la glace. Ils doivent respecter différentes consignes, dont le maintien de leur bulle-classe.

La vidéo peut être visionnée ici.