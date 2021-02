Les Albatros testent leurs habiletés 

Patineur le plus rapide, tirs de précision, plus belle feinte… Les joueurs des Albatros du Collège Notre-Dame ont testé leurs habiletés techniques sur la glace dans le cadre d’un entrainement bien spécial, ce jeudi 18 février au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Les oiseaux ont participé à une compétition amicale organisée dans le cadre du Défi Midget AAA RDS, un événement provincial proposé aux joueurs des 15 équipes de la Ligue de hockey midget AAA du Québec et dont l’objectif est de mettre en évidence les talents des athlètes de chaque formation.

Le défi comprend six défis choisis afin de déterminer les meilleurs de la province. Les gardiens, par exemple, ont à s’exécuter dans deux exercices : les passes de précision et les tirs à distance dans un filet désert. Quant aux défenseurs et attaquants, ils compétitionnent dans les tirs de précision, le patineur le plus rapide, le tir le plus puissant et la plus belle feinte, des tests rappelant le Concours d’habiletés de la LNH.

Parmi les plus belles performances, Wilhem Côté a démontré son très bon coup de patin lorsqu’il a complété un tour complet de la patinoire à toute vitesse. Carl-Anthony Massé, Jeremy Labrecque et Mathieu Pigeon ont réussi de beaux buts lors des tirs de barrage. Les gardiens Philippe Bourdages et Samuel Longuépée se sont également illustrés grâce à leur maniement de la rondelle et la précision de leurs passes.

«On savait que Wilhem Côté était puissant, mais la question c’était de savoir s’il pouvait garder sa vitesse pendant tout un tour. C’est rare dans un match. Il m’a impressionné. Mathieu Pigeon a aussi été efficace dans les tirs de précision et les gardiens se sont démarqués avec leurs passes. Ils devraient être parmi les bons temps à travers la ligue», a souligné l’entraineur-chef Mike Maclure.

Afin de rendre l’activité encore plus intéressante localement, les joueurs des Albatros étaient répartis en deux groupes. D’un côté, on retrouvait ceux originaires du KRTB, de l’autre, ceux de l’extérieur de la région. Ces derniers ont fait le travail en remportant une victoire de 15 à 8, à la suite de la comptabilisation des points.

Nul doute, la compétition a fait changement dans le quotidien des joueurs. Tous ont apprécié la formule qui leur a permis de se changer les idées. Depuis le retour des Fêtes, les joueurs ne peuvent s’entrainer que par groupes restreints.

«C’était le fun. Ça nous a permis de tester nos habiletés et de compétitionner entre nous. Je suis assez satisfait [de mes performances], mais j’aimerais bien réessayer le patineur le plus rapide. Je pense que je peux faire mieux», a partagé le défenseur Tristan Dassylva de Saint-Antonin avec le sourire.

«On se taquine un peu entre nous, mais ça reste un jeu et on a du fun ensemble à travers ça. Juste d’avoir l’opportunité de jouer avec les gars, c’est plaisant», a ajouté Wilhem Côté, heureux d’avoir réussi à se démarquer par sa vitesse.

Le concours d’habiletés des Albatros était diffusé sur la page Facebook de l’équipe. La Ligue midget AAA fera connaître les noms des finalistes provinciaux le 2 mars prochain.