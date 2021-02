Un 200e match pour Nathan Ouellet dans la LHJMQ 

Le capitaine de l'Océanic de Rimouski, Nathan Ouellet, a atteint le plateau symbolique des 200 matchs disputés en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce dimanche 14 février. Un exploit à souligner pour le Louperivois qui est devenu un élément important de la formation rimouskoise.

Nathan Ouellet a donné ses premiers coups de patin avec «l'équipe de toute une région» en 2017. Jamais repêché au niveau junior, il a su faire sa place à la suite d'une invitation au camp d'entrainement. Quatre saisons et maintenant 200 parties jouées plus tard (incluant les séries éliminatoires), il représente un très bel exemple de persévérance, de leadership et d'éthique de travail pour les jeunes joueurs de la région.

Soulignons que l'athlète est aussi le premier joueur développé par les Sphinx de l'École secondaire de Rivière-du-Loup à avoir percé l'alignement d'une formation de la LHJMQ.

En carrière, le joueur de 20 ans a récolté 27 buts et 30 passes pour 57 points. Cette saison, l'étudiant en Techniques policières au Cégep de Rimouski a amassé 9 points en 20 rencontres.