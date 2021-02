Bientôt une nouvelle piste d’athlétisme à l’École secondaire Chanoine-Beaudet

La piste d’athlétisme de l’École secondaire Chanoine-Beaudet (ESCB) à Saint-Pascal sera reconstruite. Les élèves pourront profiter de cette nouvelle infrastructure sportive annexée à leur école, et ce, d’ici la fin de l’année 2021.

«Nous planifions actuellement le lancement de ce projet, rendu possible grâce à un tout nouveau financement relié à l’aménagement des cours d'écoles», explique Caroline Beaudoin, directrice du Service des ressources matérielles et du transport scolaire du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Soulignons qu’en janvier dernier, le centre de services scolaire a obtenu du ministère de l’Éducation du Québec un financement de quelque 80 000 $ pour les travaux, et ce, dans le cadre de l’annonce de mesures de relance économique.

La nouvelle piste d’athlétisme offrira des options additionnelles d’apprentissage aux élèves, comme le précise la directrice de l’ESCB, Annie Chénard : «Nous nous réjouissons de cette annonce, car les enseignants d’éducation physique et les responsables de la Concentration course pourront exploiter d’autres facettes du sport avec les jeunes, comme la course de raquette, l’athlétisme ainsi que la course à pied, et ce, été comme hiver!»

De plus, comme pour tous les projets de ce genre, le centre de services scolaire proposera à la municipalité, la Ville de Saint-Pascal, un partenariat afin que la communauté puisse également utiliser cette infrastructure.