Une campagne de financement participatif pour Gym Énergie

La pandémie COVID-19 a affecté sérieusement les opérations de Gym Énergie à Témiscouata-sur-le-Lac, fragilisant sa situation financière et menaçant même la survie de cette entreprise d’économie sociale. Gym Énergie est une salle d’entrainement physique située à l’intérieur des locaux de l’École secondaire de Cabano, utilisée par les élèves et une clientèle adulte.

Entre la mi-mars et le 24 juin 2020 et à la suite de l'instauration des mesures de confinement en vigueur depuis la mi-décembre dernier, Gym Énergie a enregistré des pertes financières importantes soit un peu plus de 45 % de ses revenus annuels.

Cherchant à assurer le maintien des activités de l'organisme et à combler le manque à gagner en raison de la COVID-19, les administrateurs ont lancé le 1er février 2021 sous le thème «Pour la santé de notre jeunesse - Gym Énergie» une campagne de financement participatif avec l’appui de La Ruche Bas-Saint-Laurent. L’objectif de cette campagne, d’ici le 3 mars 2021, est fixé à 15 000 $. Et grâce au programme Mille et Un pour la jeunesse COVID-19, du Secrétariat à la jeunesse du Québec, ce montant pourrait être doublé pour atteindre 30 000 $. Ce qui permettrait à Gym Énergie d’assurer sa santé financière et le maintien de ses activités.

UN MINIMUM DE 50 CONTRIBUTEURS

Pour que le montant de 15 000 $ soit doublé, il faut un minimum de 50 contributeurs. Chaque contributeur, en compensation de son don, aura droit à une contrepartie comme un abonnement au gym, une inscription à des cours d'entrainement en groupe, un certificat cadeau, etc. Les parents des élèves, les adeptes et les amis de Gym Énergie sont invités à se rendre sur le site de La Ruche du Bas-Saint-Laurent en utilisant le lien suivant : laruchequebec.com/gym-energie pour s’informer sur les neuf contreparties offertes et la démarche pour verser leur contribution.

M. Beaudoin et tous les membres du conseil d’administration de Gym Énergie ont accueilli avec grand soulagement l’information livrée, le 2 février dernier par le premier ministre du Québec, précisant que les gyms opérant en zone orange pouvaient reprendre leur opération dès le 8 février 2021.

JEUNES ET ADULTES

L’organisme Gym Énergie a été fondé en 1982. L’idée de ce projet était de mettre en opération un gym, situé dans des locaux de l’École secondaire de Cabano, afin d’intéresser prioritairement la jeunesse à la pratique d’activité physique.