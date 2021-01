Journées gratuites au Parc du Mont-Saint-Mathieu pour les Pistolois

Comme par les années passées, le Parc du Mont-Saint-Mathieu offre aux citoyens de Trois-Pistoles une journée gratuite de ski, de planche ou de glissade à la station.

Cette année, à cause de la situation actuelle, les citoyens peuvent choisir parmi l’une des trois journées suivantes pour le ski ou la planche, soit le jeudi 11 février, le vendredi 12 février ou le dimanche 14 février; la glissade, pour sa part, n’est disponible que le dimanche 14 février.

Afin de profiter de cette gratuité, les citoyens doivent obligatoirement réserver leur place en envoyant un courriel ou en téléphonant à la Ville de Trois-Pistoles. Les informations que vous devrez donner sont : nom, adresse et numéro de téléphone de chaque participant, la journée choisie et le sport choisi. Les réservations doivent parvenir au plus tard le lundi 6 février 16 h. Le choix de la journée ou de l’activité est définitif à compter de cette date.

À la station, il est obligatoire de s’enregistrer à la billetterie, avec une preuve de résidence, idéalement avec photo (permis de conduire ou carte étudiante, ou, à défaut d’avoir une photo, carte d’hôpital ou un compte de taxes). Les enfants n’ayant pas de carte avec adresse devront être accompagnés d’un parent.

Toutes les réservations doivent être acheminées par courriel à : [email protected] ou par téléphone au 418-851-1995, poste 0. On vous souhaite une belle journée au grand air!